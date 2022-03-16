Global Times: США выгодно затягивать конфликт на Украине

Китайское издание отмечает, что на этом фоне Москва, ЕС и даже Киев предпринимают усилия по поиску выхода из кризиса путём дипломатии.

Вашингтон продолжает поставлять оружие Украине, препятствуя прекращению конфликта в этой стране. По мнению аналитиков, цель США заключается в его затягивании, в причинении максимального ущерба России, в ослаблении экономики ЕС, а также в усилении собственного военного присутствия на европейском континенте и контроля над Европой. Об этом говорится в статье китайского издания Global Times.

Как отмечается, в то же время Москва, Париж, Берлин и Киев предпринимают дипломатические усилия по поиску выхода из кризиса, включая прямые переговоры между лидерами государств и встречи министров иностранных дел.

"Это показывает, что Россия и Украина демонстрируют добрые намерения и пытаются в процессе диалога найти общие позиции", — считает научный сотрудник Центра российских исследований Восточно-китайского педагогического университета Чуй Хэн.

Он уверен, что конфликт на Украине прежде всего создаёт угрозу европейской безопасности. При этом речь идёт не просто о каких-то метафорических рисках, а о конкретной угрозе выживания европейских стран, считает Чуй Хэн.

"Для Франции и Германии это не только геополитические, но и экономические интересы и даже вопрос продовольственной безопасности. Энергетические цены взлетели до небес, и Европа запаниковала", — уверен Чуй Хэн.