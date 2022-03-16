Global Times: США выгодно затягивать конфликт на Украине
Китайское издание отмечает, что на этом фоне Москва, ЕС и даже Киев предпринимают усилия по поиску выхода из кризиса путём дипломатии.
Вашингтон продолжает поставлять оружие Украине, препятствуя прекращению конфликта в этой стране. По мнению аналитиков, цель США заключается в его затягивании, в причинении максимального ущерба России, в ослаблении экономики ЕС, а также в усилении собственного военного присутствия на европейском континенте и контроля над Европой. Об этом говорится в статье китайского издания Global Times.
Как отмечается, в то же время Москва, Париж, Берлин и Киев предпринимают дипломатические усилия по поиску выхода из кризиса, включая прямые переговоры между лидерами государств и встречи министров иностранных дел.
"Это показывает, что Россия и Украина демонстрируют добрые намерения и пытаются в процессе диалога найти общие позиции", — считает научный сотрудник Центра российских исследований Восточно-китайского педагогического университета Чуй Хэн.
Он уверен, что конфликт на Украине прежде всего создаёт угрозу европейской безопасности. При этом речь идёт не просто о каких-то метафорических рисках, а о конкретной угрозе выживания европейских стран, считает Чуй Хэн.
"Для Франции и Германии это не только геополитические, но и экономические интересы и даже вопрос продовольственной безопасности. Энергетические цены взлетели до небес, и Европа запаниковала", — уверен Чуй Хэн.
Он подчеркнул, что США используют украинский кризис для достижения собственных стратегических целей, но эти цели противоречат интересам Украины. Данные расхождения по мере развития ситуации будут всё более очевидны, и Россия с Украиной со временем сумеют выйти на политическое урегулирование.
Лайф напоминает, утром 24 февраля президент Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в данном регионе. При этом Путин отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. На фоне этих событий Киев ввёл в стране военное положение, а со стороны Запада последовали заявления о новых санкциях против России. Позднее президент приказал привести силы сдерживания в особый режим несения службы. Он указал на то, что в настоящее время Запад не только вводит санкции против РФ, но и допускает высказывания о вероятности конфликта с НАТО. Лайф ведёт онлайн-трансляцию по теме событий вокруг Украины.
ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ