В России подверглись хакерской атаке сайты арбитражных судов
Злоумышленники разместили на страницах инстанций протестные лозунги, в том числе с призывом распустить заключённых.
Неизвестные взломали сайты арбитражных судов России. Так, оказались затронуты страницы соответствующих инстанций Московской, Новосибирской, Томской, Мурманской областей, Красноярского, Краснодарского, Алтайского, Хабаровского, Приморского края, республик Саха и Тыва.
На ресурсах размещены протестные лозунги, в том числе с призывом освободить заключённых. Есть и сайты арбитражных судов, которые работают корректно.
Ранее Лайф писал, что в "Ростелекоме" сообщили об участившихся хакерских атаках на сайты органов власти. Провайдер отметил, что наибольшее количество нападений пришлось на ночь с субботы на воскресенье, с 26 на 27 февраля. По оценке специалистов, такого уровня атак не было никогда.
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