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16 марта, 03:22

В России подверглись хакерской атаке сайты арбитражных судов

Злоумышленники разместили на страницах инстанций протестные лозунги, в том числе с призывом распустить заключённых.

Неизвестные взломали сайты арбитражных судов России. Так, оказались затронуты страницы соответствующих инстанций Московской, Новосибирской, Томской, Мурманской областей, Красноярского, Краснодарского, Алтайского, Хабаровского, Приморского края, республик Саха и Тыва.

На ресурсах размещены протестные лозунги, в том числе с призывом освободить заключённых. Есть и сайты арбитражных судов, которые работают корректно.

В Минцифры рассказали подробности об атаке хакеров на сайты госорганов

В Минцифры рассказали подробности об атаке хакеров на сайты госорганов

Ранее Лайф писал, что в "Ростелекоме" сообщили об участившихся хакерских атаках на сайты органов власти. Провайдер отметил, что наибольшее количество нападений пришлось на ночь с субботы на воскресенье, с 26 на 27 февраля. По оценке специалистов, такого уровня атак не было никогда.

Обложка ©

Pexels

Арина Родионова

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