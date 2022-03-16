В России подверглись хакерской атаке сайты арбитражных судов

На ресурсах размещены протестные лозунги, в том числе с призывом освободить заключённых. Есть и сайты арбитражных судов, которые работают корректно.

Ранее Лайф писал, что в "Ростелекоме" сообщили об участившихся хакерских атаках на сайты органов власти. Провайдер отметил, что наибольшее количество нападений пришлось на ночь с субботы на воскресенье, с 26 на 27 февраля. По оценке специалистов, такого уровня атак не было никогда.