Посольство РФ: Санкции загоняют российско-американские отношения в глухой тупик
В дипломатическом представительстве заверили, что подобные выпады американских властей не останутся без ответа, "как того требует принцип взаимности".
Российское посольство в Вашингтоне прокомментировало дополнительный пакет санкций, который США ввели против официальных представителей РФ. Там отметили, что из-за очередных мер давления отношения двух стран становятся всё хуже.
"Очередная враждебная акция продолжает загонять российско-американские отношения в ещё более глухой тупик. Препятствует сохранению немногочисленных каналов взаимодействия между нашими странами", — говорится в комментарии Посольства РФ в США.
Там заверили, что подобные выпады американских властей не останутся без ответа, "как того требует принцип взаимности".
Как сообщал Лайф, ранее спецпредставитель президента США Джон Керри рассказал о "цене" за санкции против России.
Посольство РФ в США