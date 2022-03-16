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16 марта, 03:13

Посольство РФ: Санкции загоняют российско-американские отношения в глухой тупик

В дипломатическом представительстве заверили, что подобные выпады американских властей не останутся без ответа, "как того требует принцип взаимности".

Российское посольство в Вашингтоне прокомментировало дополнительный пакет санкций, который США ввели против официальных представителей РФ. Там отметили, что из-за очередных мер давления отношения двух стран становятся всё хуже.

"Очередная враждебная акция продолжает загонять российско-американские отношения в ещё более глухой тупик. Препятствует сохранению немногочисленных каналов взаимодействия между нашими странами", — говорится в комментарии Посольства РФ в США.

Там заверили, что подобные выпады американских властей не останутся без ответа, "как того требует принцип взаимности".

Посольство РФ обвинило США в зарабатывании политических очков за счёт русофобии

Посольство РФ обвинило США в зарабатывании политических очков за счёт русофобии

Как сообщал Лайф, ранее спецпредставитель президента США Джон Керри рассказал о "цене" за санкции против России.

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Посольство РФ в США

Андрей Григорьев

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