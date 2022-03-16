Посольство РФ обвинило США в зарабатывании политических очков за счёт русофобии

Власти Соединённых Штатов пытаются заработать политические очки не теме русофобии. Так в российском посольстве в США прокомментировали сообщения телеканала Fox Business о том, что Белый дом начал подключать популярных блогеров к пропагандисткой кампании по возложению вины за топливный кризис на Россию.

"Данная новость подтверждает стремление Вашингтона зарабатывать политические очки за счёт русофобии. Трезво мыслящим людям понятно, что образ внешнего врага в лице нашей страны нужен правящим кругам для оправдания собственных провалов в решении внутриамериканских проблем", — говорится в комментарии посольства.

Там заявили, что истинная причина кризиса и инфляции в США – "необеспеченные триллионные финвливания в экономику, а также санкционные войны против неугодных государств". Дипломаты подчеркнули, что Россия при этом – надеждый поставщик энергетических ресурсов, и это доказано десятилетиями партнёрства с покупателями.

В посольстве добавили, что политизация экономических проблем в США показала свою ущербности, в результате отношения с Россией продолжают ухудшаться.