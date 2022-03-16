Блинкен отказался считать невступление Украины в НАТО уступкой России

Североатлантический альянс не делал России уступку, чтобы выполнить её требование о невступлении Украины в состав НАТО. Об этом заявил государственный секретарь США Энтони Блинкен в интервью американской телекомпании CNN.

"Не думаю, что это уступка. По моему мнению, это лишь отражение реального положения дел, которое заключается в том, что ещё до российской агрессии Украина не собиралась на следующий день присоединяться к НАТО", — сказал Блинкен.

Так он ответил на вопрос о том, можно ли воспринимать как уступку России слова президента Украины Владимира Зеленского о неготовности НАТО принять эту страну в свой состав.