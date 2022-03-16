Блинкен отказался считать невступление Украины в НАТО уступкой России
По мнению американского дипломата, это лишь "отражение реального положения дел": якобы Украина изначально "не собиралась на следующий день присоединяться к альянсу".
Госсекретарь США Энтони Блинкен © Flickr / statephotos
Североатлантический альянс не делал России уступку, чтобы выполнить её требование о невступлении Украины в состав НАТО. Об этом заявил государственный секретарь США Энтони Блинкен в интервью американской телекомпании CNN.
"Не думаю, что это уступка. По моему мнению, это лишь отражение реального положения дел, которое заключается в том, что ещё до российской агрессии Украина не собиралась на следующий день присоединяться к НАТО", — сказал Блинкен.
Так он ответил на вопрос о том, можно ли воспринимать как уступку России слова президента Украины Владимира Зеленского о неготовности НАТО принять эту страну в свой состав.
Ранее Лайф приводил семь причин, по которым Украину так и не взяли в НАТО. Среди них опасения стран – участниц альянса, что из-за Киева они окажутся втянуты в войну с Россией.