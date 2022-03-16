НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
15 марта, 22:33

Блинкен отказался считать невступление Украины в НАТО уступкой России

По мнению американского дипломата, это лишь "отражение реального положения дел": якобы Украина изначально "не собиралась на следующий день присоединяться к альянсу".

<p>Госсекретарь США Энтони Блинкен © Flickr / <a href="https://www.flickr.com/photos/statephotos/51938191553/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">statephotos</a></p>

Госсекретарь США Энтони Блинкен © Flickr / statephotos

Североатлантический альянс не делал России уступку, чтобы выполнить её требование о невступлении Украины в состав НАТО. Об этом заявил государственный секретарь США Энтони Блинкен в интервью американской телекомпании CNN.

"Не думаю, что это уступка. По моему мнению, это лишь отражение реального положения дел, которое заключается в том, что ещё до российской агрессии Украина не собиралась на следующий день присоединяться к НАТО", — сказал Блинкен.

Так он ответил на вопрос о том, можно ли воспринимать как уступку России слова президента Украины Владимира Зеленского о неготовности НАТО принять эту страну в свой состав.

Зеленский: Украина поняла, что не войдёт в НАТО

Зеленский: Украина поняла, что не войдёт в НАТО

Ранее Лайф приводил семь причин, по которым Украину так и не взяли в НАТО. Среди них опасения стран – участниц альянса, что из-за Киева они окажутся втянуты в войну с Россией.

Андрей Григорьев

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров

Layer 1