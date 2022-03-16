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15 марта, 22:26

Молочники предупредили о возможных проблемах с поставкой из-за нехватки упаковки

Значительное число производителей тары выпускают продукцию в России, но компоненты импортируют. Это и послужило причиной некоторых трудностей.

Российские молочные предприятия предупредили о возможных перебоях в поставках: им не хватает упаковки. Об этом бизнес уведомил Минпромторг.

Как пишут "Известия", для молока и соков используют асептическую упаковку. В РФ такую производят два завода — Tetra Pak и Elopak. Но они ввозят в Россию материалы для изготовления плюс частично импортируют и саму тару.

"Мы предполагаем, что изготовители могут столкнуться с пессимистичным сценарием. То есть придётся сокращать объём упаковки и ассортиментный ряд продукции", — говорят собеседники издания.

Власти уже начали реагировать на эту проблему. Вице-премьер Виктория Абрамченко поручила Минпромторгу обеспечить производителей всей необходимой упаковкой. Согласно данным ведомства, в РФ достаточно мощностей для изготовления тары и отдельных видов сырья, чтобы обеспечить компании упаковкой.

"Сейчас у поставщиков есть некоторые запасы, крупнейшие игроки в ближайшее время смогут их увеличить, уже идёт проработка дополнительных поставок в Россию. Ситуация непростая, но говорить о возникновении дефицита каких-то продуктов не придётся. Может измениться формат упаковки, все производители имеют возможность варьировать объёмы изготовления в той или иной таре", говорят в "Союзмолоке".

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Ранее Лайф писал, что фармкомпании тоже предупредили о возможном дефиците сырья. Представители индустрии утверждали, что запасов у них хватит примерно на полгода. При повышенном спросе этот срок может сократиться.

Обложка ©

Pixabay

Артем Порвин

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