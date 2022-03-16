Молочники предупредили о возможных проблемах с поставкой из-за нехватки упаковки

Российские молочные предприятия предупредили о возможных перебоях в поставках: им не хватает упаковки. Об этом бизнес уведомил Минпромторг.

Как пишут "Известия", для молока и соков используют асептическую упаковку. В РФ такую производят два завода — Tetra Pak и Elopak. Но они ввозят в Россию материалы для изготовления плюс частично импортируют и саму тару.

"Мы предполагаем, что изготовители могут столкнуться с пессимистичным сценарием. То есть придётся сокращать объём упаковки и ассортиментный ряд продукции", — говорят собеседники издания.

Власти уже начали реагировать на эту проблему. Вице-премьер Виктория Абрамченко поручила Минпромторгу обеспечить производителей всей необходимой упаковкой. Согласно данным ведомства, в РФ достаточно мощностей для изготовления тары и отдельных видов сырья, чтобы обеспечить компании упаковкой.

"Сейчас у поставщиков есть некоторые запасы, крупнейшие игроки в ближайшее время смогут их увеличить, уже идёт проработка дополнительных поставок в Россию. Ситуация непростая, но говорить о возникновении дефицита каких-то продуктов не придётся. Может измениться формат упаковки, все производители имеют возможность варьировать объёмы изготовления в той или иной таре", — говорят в "Союзмолоке".