"Бенфика" по сумме двух матчей победила "Аякс" в 1/8 финала Лиги чемпионов

Амстердамский "Аякс" на своём поле уступил лиссабонской "Бенфике" в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов — 0:1. Встреча состоялась на стадионе "Йохан Кройф арена" в голландской столице.

Автором единственного гола на 77-й минуте стал уругвайский нападающий гостей Дарвин Нуньес. По сумме двух встреч "Бенфика" одолела соперника со счётом 3:2.

Ранее в четвертьфинал Лиги чемпионов вышли английские "Ливерпуль" и "Манчестер Сити", мадридский "Реал" и мюнхенская "Бавария". Жеребьёвка следующей стадии турнира состоится в пятницу, 18 марта, в штаб-квартире УЕФА в швейцарском Ньоне.