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15 марта, 21:59

"Бенфика" по сумме двух матчей победила "Аякс" в 1/8 финала Лиги чемпионов

Автором решающего гола стал уругвайский нападающий лиссабонского клуба Дарвин Нуньес.

Амстердамский "Аякс" на своём поле уступил лиссабонской "Бенфике" в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов — 0:1. Встреча состоялась на стадионе "Йохан Кройф арена" в голландской столице.

Автором единственного гола на 77-й минуте стал уругвайский нападающий гостей Дарвин Нуньес. По сумме двух встреч "Бенфика" одолела соперника со счётом 3:2.

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Ранее в четвертьфинал Лиги чемпионов вышли английские "Ливерпуль" и "Манчестер Сити", мадридский "Реал" и мюнхенская "Бавария". Жеребьёвка следующей стадии турнира состоится в пятницу, 18 марта, в штаб-квартире УЕФА в швейцарском Ньоне.

Лига чемпионов УЕФА

1/8 финала. Ответный матч

"Аякс" — "Бенфика" — 0:1

Гол: Нуньес 77' (0:1)

По сумме двух встреч — 2:3

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UEFA.com

Роман Фейгин

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