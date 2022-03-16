Роналду сходит с дистанции: "Атлетико" выбил "Манчестер Юнайтед" из Лиги чемпионов

Мадридский "Атлетико" на выезде выиграл у "Манчестер Юнайтед" в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов — 1:0. Встреча состоялась на стадионе "Олд Траффорд".

Единственный гол в конце первого тайма забил бразильский защитник "Атлетико" Ренан Лоди. По сумме двух встреч испанский клуб одолел соперника со счётом 2:1.

Ранее в следующую стадию Лиги чемпионов вышли английские "Ливерпуль" и "Манчестер Сити", мадридский "Реал" и мюнхенская "Бавария". Жеребьёвка четвертьфинала состоится в пятницу, 18 марта, в штаб-квартире УЕФА в швейцарском Ньоне.