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15 марта, 21:53

Роналду сходит с дистанции: "Атлетико" выбил "Манчестер Юнайтед" из Лиги чемпионов

Жеребьёвка четвертьфинала состоится в пятницу, 18 марта, в штаб-квартире УЕФА в швейцарском Ньоне.

Мадридский "Атлетико" на выезде выиграл у "Манчестер Юнайтед" в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов — 1:0. Встреча состоялась на стадионе "Олд Траффорд".

Единственный гол в конце первого тайма забил бразильский защитник "Атлетико" Ренан Лоди. По сумме двух встреч испанский клуб одолел соперника со счётом 2:1.

"Бенфика" по сумме двух матчей победила "Аякс" в 1/8 финала Лиги чемпионов

"Бенфика" по сумме двух матчей победила "Аякс" в 1/8 финала Лиги чемпионов

Ранее в следующую стадию Лиги чемпионов вышли английские "Ливерпуль" и "Манчестер Сити", мадридский "Реал" и мюнхенская "Бавария". Жеребьёвка четвертьфинала состоится в пятницу, 18 марта, в штаб-квартире УЕФА в швейцарском Ньоне.

Лига чемпионов УЕФА

1/8 финала. Ответный матч

"Манчестер Юнайтед" — "Атлетико" — 0:1

Гол: Лоди 41' (0:1)

По сумме двух встреч — 1:2

Обложка ©

UEFA.com

Роман Фейгин

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