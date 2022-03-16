Рогозин предложил "вычистить пятую колонну"
По мнению главы государственной корпорации, эта задача может быть даже более важной, чем скорость продвижения российской армии по Украине.
Единственное, чем сейчас можно помочь российской армии, — это вычистить в стране пятую колонну. Об этом заявил генеральный директор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.
"Единственное, чем мы сейчас можем помочь нашей воюющей армии, — вычистить пятую колонну. И это задача, может быть, даже более важная, чем скорость продвижения нашей армии", — написал Рогозин.
Лайф напоминает, 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в данном регионе. При этом Путин отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. В Минобороны РФ также подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по городам Незалежной. Там рассказали, что высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО и аэродромы Украины. Гражданскому населению ничего не угрожает. Лайф ведёт онлайн-трансляцию по теме событий вокруг Незалежной.
Facebook / Dmitry Rogozin