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Опубликовано 15 марта 2022, 21:40

ООН насчитала 3 млн беженцев с Украины в соседних странах

В частности, в Польшу прибыло около 1,83 миллиона человек, в Румынию — почти 460 тысяч, в Молдавию — 337 тысяч, в Венгрию — 267 тысяч беженцев.

Больше трёх миллионов человек покинули Украину с 24 февраля по 15 марта. Беженцы прибывают в соседние с Незалежной страны, сообщило Управление верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ).

Согласно его информации, в Польшу прибыло 1 830 711 человек, в Румынию — 459 485, в Молдавию — 337 315, в Венгрию — 267 570. Всего с 24 февраля по 15 марта число покинувших Украину беженцев достигло 3 000 381.

Боррель: ЕС ожидает ещё около 5 млн беженцев с Украины
Боррель: ЕС ожидает ещё около 5 млн беженцев с Украины

Ранее Лайф рассказывал, что Великобритания выдала украинским беженцам более трёх тысяч виз. В ближайшее время десятки тысяч граждан Незалежной смогут воспользоваться спонсорской государственной программой и получить жильё в Соединённом Королевстве.

Напомним, 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Глава государства отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. Лайф следит за развитием событий в режиме реального времени.

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ТАСС / ЕРА

Артем Порвин
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