ООН насчитала 3 млн беженцев с Украины в соседних странах

В частности, в Польшу прибыло около 1,83 миллиона человек, в Румынию — почти 460 тысяч, в Молдавию — 337 тысяч, в Венгрию — 267 тысяч беженцев.

Больше трёх миллионов человек покинули Украину с 24 февраля по 15 марта. Беженцы прибывают в соседние с Незалежной страны, сообщило Управление верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ).

Согласно его информации, в Польшу прибыло 1 830 711 человек, в Румынию — 459 485, в Молдавию — 337 315, в Венгрию — 267 570. Всего с 24 февраля по 15 марта число покинувших Украину беженцев достигло 3 000 381.