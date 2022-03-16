Агентство Fitch понизило рейтинги 31 российского банка

Международное рейтинговое агентство Fitch сообщило о решении понизить долгосрочные рейтинги 31 российского банка. Среди них "Райффайзенбанк", МКБ, "Альфа-банк" и другие.

Агентство также удалило их из списка Rating Watch (рейтинг на пересмотре) с негативным прогнозом. Краткосрочные рейтинги дефолта эмитента также были понижены с "B" до "C".