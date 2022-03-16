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15 марта, 21:23

Агентство Fitch понизило рейтинги 31 российского банка

А ранее оно снизило кредитный рейтинг России до преддефолтного. По мнению аналитиков, ужесточение санкций против страны увеличивает вероятность выборочной невыплаты её обязательств.

Международное рейтинговое агентство Fitch сообщило о решении понизить долгосрочные рейтинги 31 российского банка. Среди них "Райффайзенбанк", МКБ, "Альфа-банк" и другие.

Агентство также удалило их из списка Rating Watch (рейтинг на пересмотре) с негативным прогнозом. Краткосрочные рейтинги дефолта эмитента также были понижены с "B" до "C".

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Как сообщал Лайф, ранее агентство Fitch снизило кредитный рейтинг России до преддефолтного. По мнению аналитиков, дальнейшее ужесточение санкций против страны увеличивает вероятность выборочной невыплаты её обязательств по суверенному долгу. Минфин утвердил временный порядок выплат госдолга в иностранной валюте.

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Shutterstock

Андрей Григорьев

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