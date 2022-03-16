Зеленский провёл в Киеве встречу с премьерами Польши, Чехии и Словении
Встреча прошла без галстуков. Лидер Украины пришёл на неё в одежде цвета хаки, в которой сейчас появляется несколько раз в день на видео.
Встреча украинского лидера Владимира Зеленского с премьерами Польши, Чехии и Словении в Киеве. Видео © Telegram / Zelensiy / Official
Президент Украины Владимир Зеленский провёл в Киеве встречу с премьерами Польши, Чехии и Словении. Соответствующую видеозапись украинский лидер опубликовал в своём телеграм-канале.
"Глава польского правительства Матеуш Моравецкий, вице-премьер Ярослав Качиньский, премьер-министр Чехии Петр Фиала и премьер-министр Словении Янез Янша. Ваш визит в Киев в это тяжёлое для Украины время — мощное свидетельство поддержки. Мы это очень ценим", — написал Зеленский.
Согласно видеозаписи, во встрече также принимал участие премьер Украины Денис Шмыгаль. Обсуждались, в частности, вопросы поставки оружия и эвакуации жителей. Встреча прошла в формате "без галстуков". Зеленский пришёл на неё в одежде цвета хаки.
Лайф напоминает, утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". На фоне этих событий Киев ввёл в стране военное положение, а со стороны Запада последовали заявления о новых санкциях против России. В ночь на 15 марта стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский решил продлить военное положение в стране ещё на месяц. Соответствующий законопроект утвердила Верховная рада.
Telegram / Zelensiy / Official