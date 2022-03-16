Встреча прошла без галстуков. Лидер Украины пришёл на неё в одежде цвета хаки, в которой сейчас появляется несколько раз в день на видео.

Встреча украинского лидера Владимира Зеленского с премьерами Польши, Чехии и Словении в Киеве. Видео © Telegram / Zelensiy / Official

Президент Украины Владимир Зеленский провёл в Киеве встречу с премьерами Польши, Чехии и Словении. Соответствующую видеозапись украинский лидер опубликовал в своём телеграм-канале.

"Глава польского правительства Матеуш Моравецкий, вице-премьер Ярослав Качиньский, премьер-министр Чехии Петр Фиала и премьер-министр Словении Янез Янша. Ваш визит в Киев в это тяжёлое для Украины время — мощное свидетельство поддержки. Мы это очень ценим", — написал Зеленский.