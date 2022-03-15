Экс-конгрессмен США Габбард: Американские СМИ лгут о биолабораториях на Украине
Политик подчеркнула, что это происходит на фоне многочисленных заявлений официальных американских лиц, фактически признающих наличие таких учреждений в Незалежной.
Ключевые американские СМИ продолжают делать вид, будто информация о поддерживаемых США биолабораториях на Украине является частью "российской пропаганды". Такое мнение высказала бывший конгрессмен Тулси Габбард.
В интервью Fox News, перевод которого представлен на "Ино-ТВ", она отметила, что СМИ США отрицают само существование этих биолабораторий, однако есть многочисленные заявления американских официальных лиц о том, что на территории Украины действительно есть учреждения, работающие с опасными патогенами при поддержке США.
"Меня это просто шокирует. Мы слышали снова и снова, вы показывали столько видеозаписей, на которых люди из мейнстримных СМИ говорят: "Эти якобы биолаборатории", — как будто это какая-то фантазия. А ведь наши собственные официальные лица — из Госдепартамента, Министерства обороны и так далее — раз за разом заявляли, что эти биолаборатории на Украине содержат опасные патогены и мы очень обеспокоены тем, что их целостность может быть нарушена", — заявила Тулси Габбард.
Она уверена, что эти лаборатории могут нести опасность для всего человечества.
"Массовый сбор информации": Вирусолог Чепурнов рассказал, чем могли заниматься биолаборатории на Украине
Как рассказывал Лайф, Минобороны РФ уличило Киев в создании сети из 30 биологических лабораторий по заказу США. Согласно полученным доказательствам, опыты с возбудителями чумы, сибирской язвы проводились, в частности, во львовской биолаборатории. В распоряжении российского военного ведомства оказались документы, в которых говорится о необходимости уничтожения особо опасных патогенов — возбудителей чумы, сибирской язвы, туляремии, холеры и других смертельных болезней. Лайф ведёт онлайн-трансляцию по теме событий вокруг Незалежной.
Pixabay