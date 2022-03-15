Экс-конгрессмен США Габбард: Американские СМИ лгут о биолабораториях на Украине

В интервью Fox News, перевод которого представлен на "Ино-ТВ", она отметила, что СМИ США отрицают само существование этих биолабораторий, однако есть многочисленные заявления американских официальных лиц о том, что на территории Украины действительно есть учреждения, работающие с опасными патогенами при поддержке США.

"Меня это просто шокирует. Мы слышали снова и снова, вы показывали столько видеозаписей, на которых люди из мейнстримных СМИ говорят: "Эти якобы биолаборатории", — как будто это какая-то фантазия. А ведь наши собственные официальные лица — из Госдепартамента, Министерства обороны и так далее — раз за разом заявляли, что эти биолаборатории на Украине содержат опасные патогены и мы очень обеспокоены тем, что их целостность может быть нарушена", — заявила Тулси Габбард.