Украинский телеведущий в эфире призвал к геноциду россиян

В эфире украинского телеканала ведущий Фахрудин Шарафмал процитировал слова нацистского преступника Адольфа Эйхмана об уничтожении детей и призвал к геноциду русских. Такое заявление он сделал в ходе обсуждения специальной операции РФ по демилитаризации и денацификации Украины.

"Позволю себе процитировать слова Адольфа Эйхмана, который сказал, что, чтобы уничтожить нацию, надо уничтожать детей", — заявил Шарафмал в эфире канала "24".

Далее украинский телеведущий недвусмысленно озвучил свою позицию по отношению к россиянам. Он сказал, что Украине "нужна победа".

"И, если для этого нам придётся вырезать все ваши семьи, я буду одним из первых, кто это сделает", — сказал Шарафмал.