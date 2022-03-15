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15 марта, 20:44

Украинский телеведущий в эфире призвал к геноциду россиян

В ходе обсуждения специальной операции РФ по демилитаризации и денацификации Украины Фахрудин Шарафмал процитировал слова нацистского преступника Адольфа Эйхмана.

В эфире украинского телеканала ведущий Фахрудин Шарафмал процитировал слова нацистского преступника Адольфа Эйхмана об уничтожении детей и призвал к геноциду русских. Такое заявление он сделал в ходе обсуждения специальной операции РФ по демилитаризации и денацификации Украины.

"Позволю себе процитировать слова Адольфа Эйхмана, который сказал, что, чтобы уничтожить нацию, надо уничтожать детей", — заявил Шарафмал в эфире канала "24".

Далее украинский телеведущий недвусмысленно озвучил свою позицию по отношению к россиянам. Он сказал, что Украине "нужна победа".

"И, если для этого нам придётся вырезать все ваши семьи, я буду одним из первых, кто это сделает", — сказал Шарафмал.

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Ранее Лайф писал, что публицист Угольный объяснил, откуда у украинских националистов ненависть к россиянам. Он подчеркнул, что большая часть русофобских идей закладывается в украинцев с самого детства: через воспитание, телевидение, летние лагеря.

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Telegram-канал / Типичный Донецк

Арина Родионова

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