НСПК отреагировала на сообщения о проблемах с платежами через "Мир"

Загрузка карт отечественной платёжной системы "Мир" в мобильные платёжные сервисы осуществляется в штатном режиме. Об этом сообщили в пресс-службе Национальной системы платежных карт (НСПК, оператор карт "Мир").

"В настоящее время загрузка карт "Мир" в мобильный платёжный сервис Mir Pay и другие pay-приложения осуществляется в штатном режиме", — говорится в сообщении НСПК, которое передаёт ТАСС.

Ранее в техподдержке Apple сообщали, что в последнее время есть проблемы с добавлением карт "Мир" у многих пользователей этой системы. Там заявляли, что неполадки на стороне банков. Клиентам советовали обращаться в финансовую организацию, выпустившую карту, и узнавать там, нет ли ограничений.