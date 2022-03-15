НСПК отреагировала на сообщения о проблемах с платежами через "Мир"
Ранее было заявлено, что возможно замедление скорости работы Mir Pay из-за большого количества загрузок новых карт. Сервис стал популярен на фоне блокировки других платёжных систем.
Загрузка карт отечественной платёжной системы "Мир" в мобильные платёжные сервисы осуществляется в штатном режиме. Об этом сообщили в пресс-службе Национальной системы платежных карт (НСПК, оператор карт "Мир").
"В настоящее время загрузка карт "Мир" в мобильный платёжный сервис Mir Pay и другие pay-приложения осуществляется в штатном режиме", — говорится в сообщении НСПК, которое передаёт ТАСС.
Ранее в техподдержке Apple сообщали, что в последнее время есть проблемы с добавлением карт "Мир" у многих пользователей этой системы. Там заявляли, что неполадки на стороне банков. Клиентам советовали обращаться в финансовую организацию, выпустившую карту, и узнавать там, нет ли ограничений.
Ранее Лайф писал, что транснациональные корпорации Visa и Mastercard объявили о прекращении деятельности в России. Там пояснили, что карты, выпущенные российскими банками, больше не будут поддерживаться их системами в других странах, а иностранные карты перестанут работать на территории РФ. В Национальной системе платёжных карт сообщили, что Visa и Mastercard с истекшим сроком годности автоматически перевыпустят на базе "Мир".