Глава МИД Польши предложил заменить ею Россию в "Большой двадцатке"

Глава польского Министерства иностранных дел Збигнев Рау сообщил о ведущейся дискуссии на тему возможности замены России Польшей в "Большой двадцатке" (G20). Соответствующее заявление он сделал на брифинге в Нью-Йорке, который транслировало Польское телевидение.

"Но ещё слишком рано окончательно занимать позицию по этому вопросу", — сказал Рау.

Отвечая на вопрос о том, какова вероятность того, что Польша заменит РФ в G20, он лишь сказал, что "этот вопрос появляется не только в польской, но и постепенно в международной дискуссии".

G20 — это форум международного сотрудничества по различным темам глобальной социально-экономической и финансовой повестки. По данным на сайте Минэкономразвития России, в нём участвуют государства с развитыми и развивающимися экономиками, на которые приходится около 80% мирового ВВП и торговли и около двух третей населения Земли. Постоянными членами "Группы двадцати" являются США, Великобритания, Германия, Италия, Франция, Канада, Китай, Турция, ЮАР, Аргентина, Бразилия, Индия, Саудовская Аравия, Южная Корея, Австралия, Мексика, Япония, Индонезия, а также Евросоюз. Россия участвует в форуме с 2013 года.