Представитель офиса Зеленского: У нас нет десятков тысяч лет на вступление в ЕС

Несмотря на то что в заявке на членство в Евросоюзе от Украины речь шла об ускоренной процедуре принятия Незалежной в организацию, никакого быстрого ответа со стороны ЕС нет. Об этом заявил замглавы Офиса президента Украины Владимира Зеленского Игорь Жовква.

"У нас нет десятков тысяч лет, чтобы ждать официальных процедур, но, к сожалению, быстрого ответа от стран ЕС пока нет. Мы призываем всех членов ЕС начать ускоренную процедуру", — заявил Жовква в эфире телеканала Fox News.