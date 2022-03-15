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15 марта, 19:23

Представитель офиса Зеленского: У нас нет десятков тысяч лет на вступление в ЕС

Игорь Жовква призвал Европейский союз ускорить процесс принятия. Киев рассчитывает на быстрый ответ Брюсселя, однако пока ничего не получал.

Несмотря на то что в заявке на членство в Евросоюзе от Украины речь шла об ускоренной процедуре принятия Незалежной в организацию, никакого быстрого ответа со стороны ЕС нет. Об этом заявил замглавы Офиса президента Украины Владимира Зеленского Игорь Жовква.

"У нас нет десятков тысяч лет, чтобы ждать официальных процедур, но, к сожалению, быстрого ответа от стран ЕС пока нет. Мы призываем всех членов ЕС начать ускоренную процедуру", — заявил Жовква в эфире телеканала Fox News.

Напомним, в феврале президент Украины Владимир Зеленский обратился к Евросоюзу с просьбой оперативно принять страну в свои ряды по новой, особой процедуре. Позднее глава государства подписал заявку Незалежной на вступление в ЕС. 1 марта глава офиса украинского лидера Андрей Ермак сообщил, что заявка принята, зарегистрирована и находится на рассмотрении.

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Лайф сообщал, что Еврокомиссии было поручено оценить заявки Украины, Молдавии и Грузии на вступление в ЕС. Вместе с тем Евросоюз ограничился лишь словами поддержки в адрес Киева, в том числе отметил стремление этой страны стать частью европейского мира.

Обложка ©

Pixabay

Арина Родионова

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