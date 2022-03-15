Псаки: Байден намерен обсудить на саммите НАТО сдерживание России
Также американский лидер примет участие в Европейском совете, где рассмотрит вопросы по Украине, включая трансатлантические усилия, направленные на то, чтобы РФ понесла экономические издержки.
Президент США Джо Байден на грядущем саммите НАТО собирается обсудить вопросы, касающиеся сдерживания России в свете проведения Москвой "Операции Z" на Украине. Об этом журналистам сообщила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки. Она отметила, что американский лидер прилетит в Брюссель на саммит альянса уже 24 марта.
"Байден также примет участие в запланированном саммите Европейского совета, чтобы обсудить вопросы, вызывающие у нас общую озабоченность относительно Украины, включая трансатлантические усилия, направленные на то, чтобы РФ понесла экономические издержки, на предоставление гуманитарной помощи <...> и преодоление других вызовов, связанных с конфликтом", — добавила Псаки в ходе брифинга.
Ранее Лайф сообщал, что Россия ввела санкции против Байдена, Блинкена, Псаки и Клинтон. Всего в стоп-листе значится 13 фамилий, меры начинают действовать с 15 марта. В ближайшее время Москва объявит о расширении санкционного списка: туда включат американских чиновников, военных, законодателей, бизнесменов, экспертов и медийных персон, "русофобски настроенных либо содействующих разжиганию ненависти к РФ".
Twitter / The White House