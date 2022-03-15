Псаки: Байден намерен обсудить на саммите НАТО сдерживание России

Президент США Джо Байден на грядущем саммите НАТО собирается обсудить вопросы, касающиеся сдерживания России в свете проведения Москвой "Операции Z" на Украине. Об этом журналистам сообщила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки. Она отметила, что американский лидер прилетит в Брюссель на саммит альянса уже 24 марта.

"Байден также примет участие в запланированном саммите Европейского совета, чтобы обсудить вопросы, вызывающие у нас общую озабоченность относительно Украины, включая трансатлантические усилия, направленные на то, чтобы РФ понесла экономические издержки, на предоставление гуманитарной помощи <...> и преодоление других вызовов, связанных с конфликтом", — добавила Псаки в ходе брифинга.