МВФ: Ситуация на Украине является серьёзным ударом по мировой экономике
Аналитики также считают, что украинский кризис станет причиной роста цен на энергоносители во многих европейских странах. Кроме того, из-за антироссийских санкций возникнут сбои в цепочках поставок.
Международный валютный фонд (МВФ) назвал ситуацию на Украине серьёзным ударом по мировой экономике. Так, подорожают, в том числе, еда и энергоресурсы. Об этом говорится в статье, опубликованной в блоге фонда.
"Этот конфликт — серьёзный удар по мировой экономике, который нанесёт ущерб росту и приведёт к повышению цен", — отмечается в публикации.
В МВФ также считают, что украинский кризис станет причиной увеличения цен на энергоносители во многих европейских странах. Кроме того, из-за антироссийских санкций возникнут сбои в цепочках поставок. Аналитики отмечают, что Восточная Европа столкнётся с ростом финансовых рисков, а также с потоком беженцев.
Ранее Лайф писал, что отмена поставок ещё одного вида топлива усугубит кризис в Британии. Из-за антироссийских санкций общий объём европейского производства может сократиться на 12–15%. В следующем месяце счета за электричество и газ для британцев вырастут более чем на 50%.
Напомним, ряд западных стран ввёл санкции в отношении нашей страны в связи с тем, что 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Глава государства отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. Лайф следит за развитием событий в режиме реального времени.
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