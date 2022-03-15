МВФ: Ситуация на Украине является серьёзным ударом по мировой экономике

Международный валютный фонд (МВФ) назвал ситуацию на Украине серьёзным ударом по мировой экономике. Так, подорожают, в том числе, еда и энергоресурсы. Об этом говорится в статье, опубликованной в блоге фонда.



"Этот конфликт — серьёзный удар по мировой экономике, который нанесёт ущерб росту и приведёт к повышению цен", — отмечается в публикации.

В МВФ также считают, что украинский кризис станет причиной увеличения цен на энергоносители во многих европейских странах. Кроме того, из-за антироссийских санкций возникнут сбои в цепочках поставок. Аналитики отмечают, что Восточная Европа столкнётся с ростом финансовых рисков, а также с потоком беженцев.