Американский фармгигант Eli Lilly приостановил инвестиции и ввоз неосновных лекарств в РФ

Крупный американский производитель лекарств Eli Lilly and Company, который первым начал промышленное производство инсулина, заявил о решении приостановить свои инвестиции, рекламную деятельность и новые клинические испытания в России. Фармгигант также на время прекращает экспорт неосновных лекарств в РФ.

"Наша деятельность в России в настоящее время сосредоточена только на том, чтобы люди, страдающие от таких заболеваний, как рак и диабет, продолжали получать [от нашей компании] необходимые им лекарства", — указано на сайте Eli Lilly and Company.

В сообщении также подчёркнуто, что Eli Lilly намерена передать прибыль от продаж в России в качестве пожертвований организациям, занимающимся оказанием гуманитарной помощи. Так, в начале марта компания также пожертвовала инсулин на сумму 7,5 миллиона долларов американской некоммерческой организации Project HOPE, которая в настоящее время занимается доставкой основных лекарств и медицинских товаров в Незалежную. В коммюнике высказали "глубокую обеспокоенность трагической гибелью невинных людей на Украине" и выразили надежду на скорейшее прекращение боевых действий.