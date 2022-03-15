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15 марта, 18:38

Американский фармгигант Eli Lilly приостановил инвестиции и ввоз неосновных лекарств в РФ

В компании отметили, что прибыль от продаж в России передадут в качестве пожертвований организациям, занимающимся оказанием гуманитарной помощи.

Крупный американский производитель лекарств Eli Lilly and Company, который первым начал промышленное производство инсулина, заявил о решении приостановить свои инвестиции, рекламную деятельность и новые клинические испытания в России. Фармгигант также на время прекращает экспорт неосновных лекарств в РФ.

"Наша деятельность в России в настоящее время сосредоточена только на том, чтобы люди, страдающие от таких заболеваний, как рак и диабет, продолжали получать [от нашей компании] необходимые им лекарства", — указано на сайте Eli Lilly and Company.

В сообщении также подчёркнуто, что Eli Lilly намерена передать прибыль от продаж в России в качестве пожертвований организациям, занимающимся оказанием гуманитарной помощи. Так, в начале марта компания также пожертвовала инсулин на сумму 7,5 миллиона долларов американской некоммерческой организации Project HOPE, которая в настоящее время занимается доставкой основных лекарств и медицинских товаров в Незалежную. В коммюнике высказали "глубокую обеспокоенность трагической гибелью невинных людей на Украине" и выразили надежду на скорейшее прекращение боевых действий.

Минздрав: Основные импортные производители инсулина не уйдут с рынка РФ

Минздрав: Основные импортные производители инсулина не уйдут с рынка РФ

Ранее Лайф писал, что немецкая фармкомпания Bayer продолжит поставлять лекарства в Россию. Также будет сохранено производство на территории РФ. При этом компания временно остановит рекламную деятельность и инвестиционные проекты в нашей стране и в Белоруссии.

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Wikipedia / Eli Lilly

Арина Родионова

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