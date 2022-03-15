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15 марта, 18:14
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В Севастополе националисты избили 70-летнего ветерана ФСБ за букву Z на машине

Злоумышленникам удалось сбежать, а пожилой мужчина с многочисленными травмами и вывихом ноги попал в больницу. Известно, что нападавшим было около 30 лет, сейчас их разыскивает полиция.

<p>Машина потерпевшего. Фото © Telegram / <a href="https://t.me/breakingmash/32789" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Mash</a></p>

Машина потерпевшего. Фото © Telegram / Mash

В Севастополе украинские националисты избили 70-летнего пенсионера, который наклеил на машину букву Z, используемую российскими военными. Об инциденте сообщает телеграм-канал Mash.

Отмечается, что после начала российской "Операции Z" на Украине Валерий Иванович, ветеран ФСБ, некогда работавший в охране генсекретаря ЦК КПСС Михаила Горбачёва, решил отвезти гуманитарный груз в Донбасс. Пока мужчина совершал покупки, его припаркованную машину приметили двое парней. Они забежали в магазин и стали искать хозяина автомобиля, а когда Валерий Иванович откликнулся, напали на него.

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В итоге злоумышленники избили пенсионера, крича при этом "Слава Украине" и "Это тебе за нашу родину". Вскоре напавшие сбежали, а пожилой мужчина с многочисленными травмами и вывихом ноги попал в больницу, сейчас он лечится амбулаторно. Уточняется, что парням было около 30 лет, сейчас их разыскивает полиция.

Напомним, 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Глава государства отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. Лайф следит за развитием событий в режиме реального времени.


Наталья Исакова

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