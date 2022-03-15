В Севастополе националисты избили 70-летнего ветерана ФСБ за букву Z на машине

Злоумышленникам удалось сбежать, а пожилой мужчина с многочисленными травмами и вывихом ноги попал в больницу. Известно, что нападавшим было около 30 лет, сейчас их разыскивает полиция.

В Севастополе украинские националисты избили 70-летнего пенсионера, который наклеил на машину букву Z, используемую российскими военными. Об инциденте сообщает телеграм-канал Mash.

Отмечается, что после начала российской "Операции Z" на Украине Валерий Иванович, ветеран ФСБ, некогда работавший в охране генсекретаря ЦК КПСС Михаила Горбачёва, решил отвезти гуманитарный груз в Донбасс. Пока мужчина совершал покупки, его припаркованную машину приметили двое парней. Они забежали в магазин и стали искать хозяина автомобиля, а когда Валерий Иванович откликнулся, напали на него.