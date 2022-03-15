Бердянск находится под контролем Росгвардии

Также, по данным ведомства, в город уже доставили 36 тонн гуманитарного груза.

Бердянск постепенно возвращается к гражданской жизни и находится под контролем Росгвардии. Об этом сообщило ведомство в телеграм-канале.

"Сотрудники ведомства занимаются разминированием территории города, убирают брошенную украинскую военную технику с улиц города и обеспечивают общественный порядок. Под прикрытием росгвардейцев осуществляется регулярный гуманитарный конвой", — говорится в сообщении ведомства.

Также по данным Росгвардии, в город уже доставили 36 тонн гуманитарного груза.