Бердянск находится под контролем Росгвардии
Также, по данным ведомства, в город уже доставили 36 тонн гуманитарного груза.
Бердянск постепенно возвращается к гражданской жизни и находится под контролем Росгвардии. Об этом сообщило ведомство в телеграм-канале.
"Сотрудники ведомства занимаются разминированием территории города, убирают брошенную украинскую военную технику с улиц города и обеспечивают общественный порядок. Под прикрытием росгвардейцев осуществляется регулярный гуманитарный конвой", — говорится в сообщении ведомства.
Также по данным Росгвардии, в город уже доставили 36 тонн гуманитарного груза.
Ранее в Минобороны России сообщили, что Мелитополь и Херсон находятся под полным контролем ВС РФ. Как уточнили в ведомстве, озвученные Киевом просьбы по доставке с их стороны якобы гуманитарных грузов в данной ситуации выглядят абсурдно.
ТАСС / Михаил Терещенко