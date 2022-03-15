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15 марта, 17:55

Бердянск находится под контролем Росгвардии

Также, по данным ведомства, в город уже доставили 36 тонн гуманитарного груза.

Бердянск постепенно возвращается к гражданской жизни и находится под контролем Росгвардии. Об этом сообщило ведомство в телеграм-канале.

"Сотрудники ведомства занимаются разминированием территории города, убирают брошенную украинскую военную технику с улиц города и обеспечивают общественный порядок. Под прикрытием росгвардейцев осуществляется регулярный гуманитарный конвой", — говорится в сообщении ведомства.

Также по данным Росгвардии, в город уже доставили 36 тонн гуманитарного груза.

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Ранее в Минобороны России сообщили, что Мелитополь и Херсон находятся под полным контролем ВС РФ. Как уточнили в ведомстве, озвученные Киевом просьбы по доставке с их стороны якобы гуманитарных грузов в данной ситуации выглядят абсурдно.

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ТАСС / Михаил Терещенко

Александра Вишнякова

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