Санкт-Петербург и Москва представили совместный туристический проект

Москва и Петербург показали совместный проект "Два города — миллион впечатлений", посвящённый продвижению туристических возможностей. Идея была представлена на выставке "Интурмаркет" в московском Конгресс-центре. Об этом сообщает газета "Петербургский дневник".

"Наш совместный проект даёт возможность тем, кто ещё не был в Москве и Петербурге, приехать в первый раз. А тем, кто уже был в наших городах, найти ещё не одну причину, чтобы посетить два прекрасных туристских центра России", — отметил председатель Комитета по развитию туризма Санкт-Петербурга Сергей Корнеев.

Напомним, в 2021 году Петербург запустил роуд-шоу по 12 российским городам. Календарь событий и маршруты были разработаны совместно с Москвой. Сейчас к основным экскурсиям добавили маршруты по "Новой культурной и туристской географии Петербурга" с охватом новых районов — Лахта и Кронштадт с туристским кластером "Остров фортов", а также "Ленполиграфмаш", "Севкабель Порт" и "Гавань 2.0".

"Наш проект — как книга, которая никогда не будет закончена. Главное, что мы хотели вложить в него, — дать возможность туристу стать "местным" на время своего путешествия и прожить свой незабываемый опыт", — отметила заместитель председателя Комитета по туризму Москвы Татьяна Шаршавицкая.