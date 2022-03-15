Экономист Капусткин оценил решение ЦБ приостановить покупку золота у банков

Первой попыткой переориентировать людей на покупку золота вместо дорожающей валюты было решение президента РФ об отмене НДС на его приобретение, сейчас мы видим продолжение этой политики, считает доцент кафедры мировой экономики экономического факультета СПбГУ Вадим Капусткин. Так он оценил решение ЦБ приостановить покупку драгметалла у банков.

"Поскольку золото добывается на территории России и неподконтрольно решениям западных государств, то ЦБ выгодно, чтобы ажиотажный спрос на валюту сместился в другое русло", — сообщил он в беседе с газетой "Петербургский дневник".

Эксперт уточнил, что таким образом Центробанк даёт возможность кредитным организациям продавать населению больше золота, которое через какое-то время также можно будет продать, поскольку это ликвидный товар.

По мнению Капусткина, цена золота на мировом рынке высокая и есть гарантия, что она будет повышаться, то есть покупатели смогут обезопасить свои сбережения от падения рубля.