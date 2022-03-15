Психотерапевт Генварская дала советы, как сгладить конфликты на работе

Напряжение и раздражение на работе провоцируют сложности, и в результате тревожность плохо сказывается на трудоспособности. Врач-психотерапевт Диана Генварская в беседе с "Газетой.ru" рассказала, как правильно себя вести, чтобы избежать конфликтов с коллегами и начальством.

"Человек, транслирующий своим внутренним состоянием спокойствие, уже может молча, не вмешиваясь в ситуацию, поменять её. Люди, настроенные враждебно или агрессивно, чувствуют на интуитивном уровне спокойствие и подчиняются более спокойной энергии", — советует она.

Так, Генварская назвала табуированными темами для обсуждения экономику и политику, а также сплетни, смерть и болезни. Всегда можно побеседовать о путешествиях, моде, книгах или фильмах, считает она.

Специалист отметила, что люди сами могут выбрать способ поведения, который позволит выживать психологически. В моменты недопонимания психолог советует снизить градус напряжения, например, посочувствовав собеседнику.

"Включиться на позитивную эмоцию, а не на суть дела. Потому что порой, если вы не можете высказаться о какой-то ситуации позитивно, решить какую-то проблему, надо просто разрядить обстановку", — считает Генварская.

Она также напомнила, что человек напрягается, когда собеседник, соглашаясь, использует частицу "но". Поэтому сначала нужно высказать позитивные тезисы, а потом уже оценивать аргументацию человека, уточняет специалист.

Также, если невозможно не проверять тревожные сообщения и новости в чатах, эксперт рекомендует абстрагироваться. Негативные эмоции не должны "цеплять", а если это происходит — значит, вы что-то делаете не так, добавила Генварская.