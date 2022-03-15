ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 15 марта 2022, 17:18

Полянский: 16 марта Россия вынесет на голосование в СБ ООН проект резолюции по Украине

Ранее Франция и Мексика подготовили свою резолюцию, однако этот проект не продвигался "исключительно из-за желания западных коллег насытить его политическими элементами с осуждением России".

Россия 16 марта вынесет на голосование в Совете Безопасности ООН проект резолюции по гуманитарной ситуации на Украине. Об этом сообщил первый заместитель постоянного представителя РФ при всемирной организации Дмитрий Полянский в своём телеграм-канале.

По его словам, резолюция Франции и Мексики, которую эти страны решили перенести в Генассамблею ООН, была уже согласована на 99%.

"Не продвигался же он исключительно из-за желания наших западных коллег насытить его политическими элементами с осуждением России, чего в гуманитарных резолюциях не бывает. Внеся наш проект, который как раз и состоит из согласованных 99%, мы попросили голосование по нему на завтра, 16 марта", — сказал Полянский.

МО РФ: Страны Запада, ООН, ОБСЕ и Красный Крест замалчивают удары ВСУ по Донецку
МО РФ: Страны Запада, ООН, ОБСЕ и Красный Крест замалчивают удары ВСУ по Донецку

Ранее генсек ООН Антониу Гутерриш заявил, что обстрел Донецка вызывает сожаление. Он отметил, что видел сообщения об атаке на гражданских лиц и инфраструктуру, и подчеркнул, что позиция организации "очень ясная".

BannerImage

ТАСС / Zuma

Никита Осипов
  • Новости
  • Дмитрий Полянский
  • ООН
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Украина
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar