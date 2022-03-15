Полянский: 16 марта Россия вынесет на голосование в СБ ООН проект резолюции по Украине

Ранее Франция и Мексика подготовили свою резолюцию, однако этот проект не продвигался "исключительно из-за желания западных коллег насытить его политическими элементами с осуждением России".

Россия 16 марта вынесет на голосование в Совете Безопасности ООН проект резолюции по гуманитарной ситуации на Украине. Об этом сообщил первый заместитель постоянного представителя РФ при всемирной организации Дмитрий Полянский в своём телеграм-канале.

По его словам, резолюция Франции и Мексики, которую эти страны решили перенести в Генассамблею ООН, была уже согласована на 99%.

"Не продвигался же он исключительно из-за желания наших западных коллег насытить его политическими элементами с осуждением России, чего в гуманитарных резолюциях не бывает. Внеся наш проект, который как раз и состоит из согласованных 99%, мы попросили голосование по нему на завтра, 16 марта", — сказал Полянский.