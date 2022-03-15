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Опубликовано 15 марта 2022, 17:03

Зюганов: Преступления нацистов на Украине требуют отпора всего мира

По мнению лидера КПРФ, с 2014 года бандеровская идеология на территории Незалежной усиливалась при поощрении стран НАТО. Политик подчеркнул, что нацизм в конце концов обязательно должен быть повержен.

Ход российской "Операции Z" на Украине всё нагляднее выявляет глубину драматизма сложившейся ситуации. Это свидетельствует о том, что невозможно отрицать тот факт, что сейчас на территории Незалежной "развёрнута борьба с неонацизмом", заявил председатель КПРФ Геннадий Зюганов.

"Несколько дней назад наступающие войска Луганской Народной Республики обнаружили место массового расстрела мирных жителей в городе Попасная. Людей убивали отступающие бандеровцы", — приводит пресс-служба партии слова Зюганова.

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Лидер КПРФ также отметил, что в результате атаки ВСУ ракетой "Точка-У" в Донецке было убито более 20 мирных жителей. Кроме того, политик подчеркнул, что каждый день усугубляется гуманитарная катастрофа в полумиллионном Мариуполе. При этом Киев и его "западные кукловоды" пытаются возложить вину за происходящее на военных ДНР. По мнению Зюганова, всё это подтверждает, что борьба с нацизмом на Украине стала велением времени.

"После 2014 года бандеровская идеология ненависти стремительно укоренялась. Это происходило при откровенном поощрении США, Великобритании и других стран НАТО. Напомним, что столько же времени — восемь лет — потребовалось Гитлеру, чтобы превратить Германию в фашистское государство", — подчеркнул политик.

В заключение Зюганов отметил, что нацизм на Украине должен быть повержен. Кроме того, необходимо преодолеть социальный раскол и мобилизовать страну на ускоренное развитие.

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Напомним, 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Глава государства отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. Лайф следит за развитием событий в режиме реального времени.

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ТАСС / Карпухин Сергей

Наталья Исакова
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