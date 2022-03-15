Apple обвинила банки в проблемах с трансакциями через систему "Мир"

Сложности с оплатой в учётной записи Apple ID посредством карт российской платёжной системы "Мир" возникают по вине банков. Об этом ТАСС сообщили в техподдержке компании.

"В вашем аккаунте нет ограничения на добавления оплаты, "Мир" можно использовать в Apple ID. <…> В последнее время есть проблемы с добавлением "Мир" у многих наших пользователей, но эти неполадки идут от банка", — ответили в чате корреспонденту.