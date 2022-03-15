Apple обвинила банки в проблемах с трансакциями через систему "Мир"
В техподдержке компании при возникновении подобных проблем посоветовали обратиться к эмитенту карты и уточнить, нет ли ограничений.
Сложности с оплатой в учётной записи Apple ID посредством карт российской платёжной системы "Мир" возникают по вине банков. Об этом ТАСС сообщили в техподдержке компании.
"В вашем аккаунте нет ограничения на добавления оплаты, "Мир" можно использовать в Apple ID. <…> В последнее время есть проблемы с добавлением "Мир" у многих наших пользователей, но эти неполадки идут от банка", — ответили в чате корреспонденту.
В техподдержке посоветовали обратиться в банк к эмитенту карты и уточнить, нет ли ограничений. Также сообщается, что для оплаты в iTunes Store и App Store можно добавить свой номер телефона.
Напомним, ранее транснациональные корпорации Visa и Mastercard объявили о прекращении деятельности в России. Там пояснили, что карты, выпущенные российскими банками, больше не будут поддерживаться их системами в других странах, а иностранные карты перестанут работать на территории РФ. В Национальной системе платёжных карт сообщили, что Visa и Mastercard с истекшим сроком годности автоматически перевыпустят на базе "Мир".
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