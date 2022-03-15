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Регион
Опубликовано 15 марта 2022, 16:44
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Публицист Угольный объяснил, откуда у украинских националистов ненависть к россиянам

Он подчеркнул, что большая часть русофобских идей закладывается в украинцев с самого детства: через воспитание, телевидение, летние лагеря.

Ненависть украинских националистов к россиянам может быть связана с завистью к чужому успеху. Об этом заявил публицист Владислав Угольный в беседе с РИА ФАН.

"Украинский национализм построен на шовинизме по отношению к культурам более развитым, чем их собственная, зависшая на низком сельском уровне. Все успехи украинской культуры — это либо что-то из XIX века, либо попытки пристроиться к массе", — отметил эксперт.

Угольный подчеркнул, что украинцы не могут конкурировать с русской культурой, и от этого они испытывают агрессию к России. Они сражаются с противником, понимая, что рыночную конкуренцию идей и эстетики им не выдержать, отметил он.

"Без государственного вмешательства даже украинский язык не нужен. Он будет искоренён просто потому, что люди откажутся на нём говорить, если их не будут заставлять", — считает публицист.

Угольный пояснил, что украинские националисты считаются местной "интеллигенцией": это бывшие студенты вузов, которые понимают, что не смогут жить без киевских властей, "так как потратили всю свою молодость на обслуживание чего-то невнятного и ненужного большинству граждан".

Он подчеркнул, что большая часть русофобских идей закладывается в украинцев с самого детства: через воспитание, телевидение, летние лагеря. И это стало нормой ещё до госпереворота.

"Украинский мейнстрим — ненависть к России. Даже русскоязычные отец и мать воспитывают украинца, потому что так заведено <...> Они с детства читают про местных героев, которые таковыми не являются. Всё это пропитано русофобией, любой культурный продукт. Воспитание ребёнка и его защита от пропаганды — огромные усилия и непомерный труд", — объясняет Угольный.

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Напомним, 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Глава государства отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. Лайф следит за развитием событий в режиме реального времени.

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Евромайдан, 2014 год / wikipedia

Ирина Мусина
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