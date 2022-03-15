Публицист Угольный объяснил, откуда у украинских националистов ненависть к россиянам

Он подчеркнул, что большая часть русофобских идей закладывается в украинцев с самого детства: через воспитание, телевидение, летние лагеря.

Ненависть украинских националистов к россиянам может быть связана с завистью к чужому успеху. Об этом заявил публицист Владислав Угольный в беседе с РИА ФАН.

"Украинский национализм построен на шовинизме по отношению к культурам более развитым, чем их собственная, зависшая на низком сельском уровне. Все успехи украинской культуры — это либо что-то из XIX века, либо попытки пристроиться к массе", — отметил эксперт.

Угольный подчеркнул, что украинцы не могут конкурировать с русской культурой, и от этого они испытывают агрессию к России. Они сражаются с противником, понимая, что рыночную конкуренцию идей и эстетики им не выдержать, отметил он.

"Без государственного вмешательства даже украинский язык не нужен. Он будет искоренён просто потому, что люди откажутся на нём говорить, если их не будут заставлять", — считает публицист.

Угольный пояснил, что украинские националисты считаются местной "интеллигенцией": это бывшие студенты вузов, которые понимают, что не смогут жить без киевских властей, "так как потратили всю свою молодость на обслуживание чего-то невнятного и ненужного большинству граждан".

Он подчеркнул, что большая часть русофобских идей закладывается в украинцев с самого детства: через воспитание, телевидение, летние лагеря. И это стало нормой ещё до госпереворота.