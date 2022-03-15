Путин указал, что руководство ЕС проигнорировало ракетный удар ВСУ по Донецку
Как сообщили в пресс-службе Кремля, Брюссель сознательно избежал обсуждения "вчерашней преступной и бесчеловечной акции украинских военных".
Президент России Владимир Путин в беседе с председателем Европейского совета Шарлем Мишелем обратил внимание, что руководство ЕС проигнорировало факт ракетного удара по жилому району Донецка украинскими военными. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
"Президент России обратил особое внимание, что руководство Евросоюза, публично оценивая происходящее, проигнорировало вчерашнюю преступную и бесчеловечную акцию украинских военных — ракетный удар по жилому кварталу в центре Донецка", — говорится в сообщении.
Также Путин и Мишель обсудили "Операцию Z" и гуманитарные вопросы, в частности меры по эвакуации мирных жителей.
Как уже сообщал Лайф, 14 марта ВСУ совершили ракетный удар "Точкой-У" по центру Донецка. Изначально сообщалось о 20 погибших, позже стало известно о 21 жертве. Среди раненых есть ребёнок. По информации главы ДНР Дениса Пушилина, ракета несла запрещённый кассетный заряд. 15 марта в городе объявлен траур по погибшим.