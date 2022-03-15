Путин указал, что руководство ЕС проигнорировало ракетный удар ВСУ по Донецку

Как сообщили в пресс-службе Кремля, Брюссель сознательно избежал обсуждения "вчерашней преступной и бесчеловечной акции украинских военных".

Президент России Владимир Путин в беседе с председателем Европейского совета Шарлем Мишелем обратил внимание, что руководство ЕС проигнорировало факт ракетного удара по жилому району Донецка украинскими военными. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

"Президент России обратил особое внимание, что руководство Евросоюза, публично оценивая происходящее, проигнорировало вчерашнюю преступную и бесчеловечную акцию украинских военных — ракетный удар по жилому кварталу в центре Донецка", — говорится в сообщении.

Также Путин и Мишель обсудили "Операцию Z" и гуманитарные вопросы, в частности меры по эвакуации мирных жителей.