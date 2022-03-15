В Евросоюзе заявили о риске продовольственного кризиса
Министр финансов Франции отметил, что засуха в Северной Африке и возросшие цены на пшеницу могут вызвать большие трудности.
Министры финансов стран Евросоюза обеспокоены риском возникновения продовольственного кризиса. Об этом заявил министр экономики Франции Брюно Ле Мэр.
"Существуют искренние опасения среди министров финансов по поводу риска кризиса продовольствия в дополнение к энергетическому кризису, который у нас уже есть", — сказал он на пресс-конференции во вторник.
Министр добавил, что Россия и Украина являются, в частности, крупными производителями пшеницы, цена которой возросла. Он подчеркнул, что в сочетании с засухой в Северной Африке такая ситуация может вызвать большие трудности у некоторых государств внутри материка.
Ранее Лайф писал, что отмена поставок ещё одного вида топлива усугубит кризис в Британии. Из-за антироссийских санкций общий объём европейского производства может сократиться на 12–15%. В следующем месяце счета за электричество и газ для британцев вырастут более чем на 50%.
Напомним, ряд западных стран ввёл санкции в отношении нашей страны в связи с тем, что 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Глава государства отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. Лайф следит за развитием событий в режиме реального времени.
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