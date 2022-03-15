В Евросоюзе заявили о риске продовольственного кризиса

Министры финансов стран Евросоюза обеспокоены риском возникновения продовольственного кризиса. Об этом заявил министр экономики Франции Брюно Ле Мэр.

"Существуют искренние опасения среди министров финансов по поводу риска кризиса продовольствия в дополнение к энергетическому кризису, который у нас уже есть", — сказал он на пресс-конференции во вторник.

Министр добавил, что Россия и Украина являются, в частности, крупными производителями пшеницы, цена которой возросла. Он подчеркнул, что в сочетании с засухой в Северной Африке такая ситуация может вызвать большие трудности у некоторых государств внутри материка.