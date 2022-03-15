Россия внесла в санкционный список более трёхсот граждан Канады, включая премьера Трюдо

Россия объявила персонами нон грата 313 граждан Канады, включая премьер-министра Джастина Трюдо и глав МИД и Минобороны Мелани Жоли и Аниту Ананд. Об этом говорится в распространённом во вторник заявлении Министерства иностранных дел. Ограничения введены в качестве ответной меры на действия канадской стороны, которая ввела уже четыре пакета санкций против России из-за военной спецоперации на Украине. Последний из них был инициирован сегодня.

"С 15 марта в чёрный список лиц, невъездных в Российскую Федерацию, включаются премьер-министр Джастин Трюдо, министры иностранных дел и национальной обороны Мелани Жоли и Анита Ананд. Среди попавших под запрет также большинство депутатов Палаты общин канадского парламента и агрессивные пробандеровские элементы", — говорится в документе.

Российский МИД отметил, что речь идёт о реакции на "выходящие за рамки приличий" враждебные действия нынешнего канадского режима, который "долго испытывал терпение Москвы".

"Каждый русофобский наскок, идёт ли речь о нападениях на российские дипломатические миссии, закрытии воздушного пространства или фактическом разрыве Оттавой двусторонних экономических связей — в ущерб канадским же интересам, — неизбежно получит решительный и необязательно симметричный отпор", — указано в заявлении российского МИДа.