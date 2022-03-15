Теннисиста Медведева могут отстранить от участия в Уимблдонском турнире

В текущем сезоне соревнования в лондонском Всеанглийском клубе пройдут с 27 июня по 10 июля.

Министр спорта Великобритании Найджел Хаддлстон допустил, что первая ракетка мира — россиянин не сможет в нынешнем сезоне выступить на Уимблдонском турнире. Об этом сообщает iNews.

"Ни один спортсмен, выступающий под флагом России, не должен быть допущен до соревнований. С этим все согласны. Но я не уверен, что на этом стоит останавливаться", — сказал Хаддлстон.

По словам министра, многие страны уже договорились, что не позволят российским спортсменам выступать даже под нейтральным флагом.