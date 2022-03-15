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Регион
Опубликовано 15 марта 2022, 15:49

Теннисиста Медведева могут отстранить от участия в Уимблдонском турнире

В текущем сезоне соревнования в лондонском Всеанглийском клубе пройдут с 27 июня по 10 июля.

Министр спорта Великобритании Найджел Хаддлстон допустил, что первая ракетка мира — россиянин не сможет в нынешнем сезоне выступить на Уимблдонском турнире. Об этом сообщает iNews.

"Ни один спортсмен, выступающий под флагом России, не должен быть допущен до соревнований. С этим все согласны. Но я не уверен, что на этом стоит останавливаться", — сказал Хаддлстон.

По словам министра, многие страны уже договорились, что не позволят российским спортсменам выступать даже под нейтральным флагом.

Международная федерация тенниса подтвердила отстранение сборных России от командных соревнований
Международная федерация тенниса подтвердила отстранение сборных России от командных соревнований

Напомним, что 1 марта ITF приостановила членство теннисных федераций России и Белоруссии и отменила все соревнования в этих странах. На данный момент сборные этих стран не могут выступать в командных турнирах — Кубке Дэвиса и Кубке Билли Джин Кинг. В личных соревнованиях россияне и белорусы играют в нейтральном статусе.

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ТАСС / David Guzman

Роман Фейгин
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