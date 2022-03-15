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Опубликовано 15 марта 2022, 15:55

Аксёнов: В Крыму могут изъять собственность некоторых украинских бизнесменов

По его словам, правоохранительные органы следят за деятелями, которые "состоят в партиях войны" и выступают за дестабилизацию обстановки.

В Крыму могут изъять торговые объекты ряда украинских бизнесменов, которые "дестабилизируют ситуацию". Об этом в эфире телеканала "Россия 24" заявил глава республики Сергей Аксёнов.

"Ряд крупных торговых объектов будут рассматриваться для наложения ареста и изъятия в пользу Российского государства", — сказал он.

По словам Аксёнова, правоохранительные органы следят за рядом украинских деятелей, которые "состоят в партиях войны" и выступают за дестабилизацию обстановки. Их имущество может быть конфисковано.

Глава ОП Крыма Форманчук пригрозил Зеленскому ответными мерами по конфискации имущества
Глава ОП Крыма Форманчук пригрозил Зеленскому ответными мерами по конфискации имущества

Напомним, ранее Владимир Зеленский подписал закон об изъятии российской собственности на Украине. В Верховной раде отметили, что документ определяет основы соответствующего процесса "по мотивам общественной необходимости".

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ТАСС / Сергей Мальгавко

Григорий Воронцов
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