Аксёнов: В Крыму могут изъять собственность некоторых украинских бизнесменов
По его словам, правоохранительные органы следят за деятелями, которые "состоят в партиях войны" и выступают за дестабилизацию обстановки.
В Крыму могут изъять торговые объекты ряда украинских бизнесменов, которые "дестабилизируют ситуацию". Об этом в эфире телеканала "Россия 24" заявил глава республики Сергей Аксёнов.
"Ряд крупных торговых объектов будут рассматриваться для наложения ареста и изъятия в пользу Российского государства", — сказал он.
По словам Аксёнова, правоохранительные органы следят за рядом украинских деятелей, которые "состоят в партиях войны" и выступают за дестабилизацию обстановки. Их имущество может быть конфисковано.
Напомним, ранее Владимир Зеленский подписал закон об изъятии российской собственности на Украине. В Верховной раде отметили, что документ определяет основы соответствующего процесса "по мотивам общественной необходимости".
ТАСС / Сергей Мальгавко