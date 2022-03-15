Аксёнов: В Крыму могут изъять собственность некоторых украинских бизнесменов

По его словам, правоохранительные органы следят за деятелями, которые "состоят в партиях войны" и выступают за дестабилизацию обстановки.

В Крыму могут изъять торговые объекты ряда украинских бизнесменов, которые "дестабилизируют ситуацию". Об этом в эфире телеканала "Россия 24" заявил глава республики Сергей Аксёнов.

"Ряд крупных торговых объектов будут рассматриваться для наложения ареста и изъятия в пользу Российского государства", — сказал он.

По словам Аксёнова, правоохранительные органы следят за рядом украинских деятелей, которые "состоят в партиях войны" и выступают за дестабилизацию обстановки. Их имущество может быть конфисковано.