Генерал-полковник Мизинцев добавил, что эти организации, не владея обстановкой "на земле", также отвлекают профильные ведомства России различными запросами.

Страны Запада и международные организации продолжают замалчивать факты ракетных и артиллерийских ударов Вооружённых сил Украины (ВСУ) по Донецку. Об этом заявил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.

"Страны Запада, а также такие международные организации, как ООН, ОБСЕ, Международный комитет Красного Креста и другие правозащитные организации, по-прежнему замалчивают ужасающие факты нанесения ракетных и артиллерийских ударов по густонаселённым районам Донецка", — сказал он в ходе брифинга.

Мизинцев добавил, что эти организации, не владея текущей обстановкой "на земле", также отвлекают профильные российские ведомства различными запросами на обеспечение безопасной эвакуации мирных граждан. При этом речь идёт о территориях, которые контролирует ВСУ, а не российские военные.