МО РФ: Страны Запада, ООН, ОБСЕ и Красный Крест замалчивают удары ВСУ по Донецку
Последствия падения сбитой над Донецком ракеты "Точка-У". Фото © LIFE
Генерал-полковник Мизинцев добавил, что эти организации, не владея обстановкой "на земле", также отвлекают профильные ведомства России различными запросами.
Страны Запада и международные организации продолжают замалчивать факты ракетных и артиллерийских ударов Вооружённых сил Украины (ВСУ) по Донецку. Об этом заявил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.
"Страны Запада, а также такие международные организации, как ООН, ОБСЕ, Международный комитет Красного Креста и другие правозащитные организации, по-прежнему замалчивают ужасающие факты нанесения ракетных и артиллерийских ударов по густонаселённым районам Донецка", — сказал он в ходе брифинга.
Мизинцев добавил, что эти организации, не владея текущей обстановкой "на земле", также отвлекают профильные российские ведомства различными запросами на обеспечение безопасной эвакуации мирных граждан. При этом речь идёт о территориях, которые контролирует ВСУ, а не российские военные.
Как уже сообщал Лайф, 14 марта ВСУ совершили ракетный удар "Точкой-У" по центру Донецка. Изначально сообщалось о 20 погибших, позже стало известно о 21 жертве. Среди раненых есть ребёнок. По информации главы ДНР Дениса Пушилина, ракета несла запрещённый кассетный заряд. 15 марта в городе объявлен траур по погибшим.