Минфин США расширил персональные санкции против России и Белоруссии
Среди попавших в список есть несколько бывших и действующих заместителей министра обороны РФ, а также главы Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству и "Рособоронэкспорта".
Министерство финансов США ввело новые санкции в отношении 15 физических лиц из России и Белоруссии. Об этом сообщается на сайте ведомства.
Среди них есть несколько бывших и действующих заместителей министра обороны России (Алексей Криворучко, Дмитрий Булгаков, Юнус-Бек Евкуров, Руслан Цаликов, Юрий Садовенко), депутат Госдумы Николай Панков, а также главы Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству и "Рособоронэкспорта". Также рестрикции коснулись супруги президента Белоруссии Галины Лукашенко.
Кроме того, в санкционный список попал отдел МВД РФ по Курчалоевскому району Чечни.
Напомним, поводом для западных санкций и прочих ограничений в отношении России стала "Операция Z" на Украине. Владимир Путин объявил о её проведении утром 24 февраля. Лайф следит за развитием событий в онлайн-трансляции.