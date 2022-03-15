Генерал-лейтенант Носов: Последние события показали, что власти Украины не дружат с головой
"Супостат на жовто-блакитном флаге" полностью потерял ориентацию в мире, считает эксперт. В связи с этим, по его словам, действия, направленные на защиту мирового сообщества от катастрофы, оправданны.
Украинские власти вышли за пределы нравственного и правового поля в рассуждениях о возвращении своей стране статуса ядерной державы. Об этом в беседе с Лайфом рассказал директор общероссийского общественного фонда "Национальный благотворительный фонд" генерал-лейтенант Владимир Носов.
"То, что мы сегодня наблюдаем, и те события, которые произошли буквально в последние дни, — это применение "Точки-У" в Донецке и Запорожская АЭС — говорят о том, что супостат на жовто-блакитном флаге не дружит с головой совершенно. Эти люди, очевидно, потеряли полностью ориентацию в мировом сообществе. Это "жовто-блакитный Фантомас", но если с него снять маску, то получится звёздно-полосатый флаг (как у США. — Прим. Лайфа)", — отметил Носов.
Генерал-лейтенант также подчеркнул, что украинские власти "вышли за пределы всякого нравственного и правового поля в своих рассуждениях и действиях". В связи с этим шаги, направленные сейчас на защиту мирового сообщества от катастрофы, совершенно обоснованны, добавил Носов.
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что Россия взяла под контроль ядерные объекты на Украине, чтобы предотвратить провокации. Страна принимает все необходимые меры для обеспечения безопасности на атомных станциях, ведь Москва знает обо всех потенциальных рисках для ядерной инфраструктуры.
ТАСС / Ратмиров Андрей