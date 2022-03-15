"Супостат на жовто-блакитном флаге" полностью потерял ориентацию в мире, считает эксперт. В связи с этим, по его словам, действия, направленные на защиту мирового сообщества от катастрофы, оправданны.

Украинские власти вышли за пределы нравственного и правового поля в рассуждениях о возвращении своей стране статуса ядерной державы. Об этом в беседе с Лайфом рассказал директор общероссийского общественного фонда "Национальный благотворительный фонд" генерал-лейтенант Владимир Носов.

"То, что мы сегодня наблюдаем, и те события, которые произошли буквально в последние дни, — это применение "Точки-У" в Донецке и Запорожская АЭС — говорят о том, что супостат на жовто-блакитном флаге не дружит с головой совершенно. Эти люди, очевидно, потеряли полностью ориентацию в мировом сообществе. Это "жовто-блакитный Фантомас", но если с него снять маску, то получится звёздно-полосатый флаг (как у США. — Прим. Лайфа)", — отметил Носов.

Генерал-лейтенант также подчеркнул, что украинские власти "вышли за пределы всякого нравственного и правового поля в своих рассуждениях и действиях". В связи с этим шаги, направленные сейчас на защиту мирового сообщества от катастрофы, совершенно обоснованны, добавил Носов.