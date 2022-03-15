В Бурятии два человека погибли в ДТП с участием автобуса, перевозившего детей

В Бурятии двое взрослых погибли в ДТП с участием легкового автомобиля и микроавтобуса, перевозившего детей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главного врача Территориального центра медицины катастроф региона Вячеслава Тимкина.

"В районе 19:45 (14:45 мск. — Прим. Лайфа) недалеко от города Гусиноозёрска произошло ДТП — столкновение двух машин: легковой и микроавтобуса. Два трупа — взрослые, которые находились в легковой машине", — сказал он.

Тимкин уточнил, что в результате ДТП также пострадало семь человек, двое из которых дети 15 лет. Общее же количество участников аварии составляет 16 человек.

Двое пострадавших взрослых были госпитализированы, остальные находятся на обследовании в Гусиноозёрской центральной районной больнице.