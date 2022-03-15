В Бурятии два человека погибли в ДТП с участием автобуса, перевозившего детей
Также в столкновении пострадало семь человек, двое из которых подростки 15 лет.
В Бурятии двое взрослых погибли в ДТП с участием легкового автомобиля и микроавтобуса, перевозившего детей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главного врача Территориального центра медицины катастроф региона Вячеслава Тимкина.
"В районе 19:45 (14:45 мск. — Прим. Лайфа) недалеко от города Гусиноозёрска произошло ДТП — столкновение двух машин: легковой и микроавтобуса. Два трупа — взрослые, которые находились в легковой машине", — сказал он.
Тимкин уточнил, что в результате ДТП также пострадало семь человек, двое из которых дети 15 лет. Общее же количество участников аварии составляет 16 человек.
Двое пострадавших взрослых были госпитализированы, остальные находятся на обследовании в Гусиноозёрской центральной районной больнице.
Ранее Лайф рассказал, что на Кубани полицейский сбил женщину, увёз её с места ДТП и бросил умирать на улице. В Следственном управлении СК РФ по региону уточнили, что в отношении правоохранителя возбуждено уголовное дело за "нарушение правил дорожного движения, повлёкшее по неосторожности смерть человека".
ТАСС / Василий Кузьмиченок