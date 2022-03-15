Одобрен комплекс мер поддержки экономики и граждан РФ в условиях санкций
Как отметил пресс-секретарь главы правительства Борис Беляков, инициативы вошли в план первоочередных действий. Он добавил, что документ ещё будет корректироваться и дополняться.
Президиум правительственной комиссии одобрил очередной комплекс мер по минимизации последствий введённых Западом санкций для российской экономики, бизнеса и граждан страны. Об этом сообщил пресс-секретарь главы правительства Борис Беляков.
"На заседании президиума правительственной комиссии одобрен очередной комплекс мер поддержки экономики, граждан и бизнеса в условиях внешних санкций. Они вошли в план первоочередных действий", — пояснил Беляков, отметив, что документ ещё будет корректироваться и дополняться.
Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил, что кабмин выделит один триллион рублей на поддержку экономики страны. В частности, он подтвердил, что правительством уже подготовлен план, который включает в себя более 100 инициатив без учёта уже принятых и реализуемых.
Напомним, поводом для западных санкций и прочих ограничений в отношении России стала "Операция Z" на Украине. Владимир Путин объявил о её проведении утром 24 февраля. В Минобороны подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по украинским городам, высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО и аэродромы Украины. Лайф следит за развитием событий в онлайн-трансляции.