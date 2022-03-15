Одобрен комплекс мер поддержки экономики и граждан РФ в условиях санкций

Президиум правительственной комиссии одобрил очередной комплекс мер по минимизации последствий введённых Западом санкций для российской экономики, бизнеса и граждан страны. Об этом сообщил пресс-секретарь главы правительства Борис Беляков.

"На заседании президиума правительственной комиссии одобрен очередной комплекс мер поддержки экономики, граждан и бизнеса в условиях внешних санкций. Они вошли в план первоочередных действий", — пояснил Беляков, отметив, что документ ещё будет корректироваться и дополняться.