Толстой заявил о выходе России из Совета Европы

Он добавил, что ответственность за это лежит на странах НАТО, которые использовали тему прав человека для реализации своих геополитических интересов и нападок на РФ.

Россия приняла решение выйти из Совета Европы. Об этом в своём телеграм-канале сообщил вице-спикер Госдумы, глава российской делегации в ПАСЕ Пётр Толстой.

"Решение о выходе из Совета Европы принято. Соответствующее письмо министра иностранных дел Сергея Лаврова вручено Генеральному секретарю организации", — написал он.

По словам Толстого, ответственность за это лежит на странах НАТО, которые использовали тему прав человека для реализации своих геополитических интересов и нападок на Россию. Он также уточнил, что решение было принято во время "антироссийской" дискуссии в ПАСЕ, по итогам которой может быть выпущена "лживая русофобская резолюция", основанная на домыслах.

Также вице-спикер подчеркнул, что Москва не намерена выплачивать Совету Европы ежегодный взнос в связи с "беспрецедентным политическим и санкционным давлением" на Россию.

Ранее Лайф писал, что ПАСЕ уведомила Россию о приостановке членства в ассамблее. Соответствующее решение было принято Комитетом министров Совета Европы, уведомление было направлено в Госдуму и Совет Федерации.