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Регион
Опубликовано 15 марта 2022, 19:03
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Толстой заявил о выходе России из Совета Европы

Он добавил, что ответственность за это лежит на странах НАТО, которые использовали тему прав человека для реализации своих геополитических интересов и нападок на РФ.

Россия приняла решение выйти из Совета Европы. Об этом в своём телеграм-канале сообщил вице-спикер Госдумы, глава российской делегации в ПАСЕ Пётр Толстой.

"Решение о выходе из Совета Европы принято. Соответствующее письмо министра иностранных дел Сергея Лаврова вручено Генеральному секретарю организации", — написал он.

По словам Толстого, ответственность за это лежит на странах НАТО, которые использовали тему прав человека для реализации своих геополитических интересов и нападок на Россию. Он также уточнил, что решение было принято во время "антироссийской" дискуссии в ПАСЕ, по итогам которой может быть выпущена "лживая русофобская резолюция", основанная на домыслах.

Также вице-спикер подчеркнул, что Москва не намерена выплачивать Совету Европы ежегодный взнос в связи с "беспрецедентным политическим и санкционным давлением" на Россию.

В ПАСЕ предложили исключить Россию из Совета Европы
В ПАСЕ предложили исключить Россию из Совета Европы

Ранее Лайф писал, что ПАСЕ уведомила Россию о приостановке членства в ассамблее. Соответствующее решение было принято Комитетом министров Совета Европы, уведомление было направлено в Госдуму и Совет Федерации.

До этого МИД РФ заявил, что Россия больше не собирается участвовать в Совете Европы. Государства ЕС и НАТО продолжают линию на разрушение общего гуманитарно-правового пространства в регионе, злоупотребляя своим большинством, уточнили в министерстве. В заявлении также говорилось, что Россия не будет мириться с подменой коллективным Западом международного права. Москва отказывается участвовать в превращении старейшей европейской организации в очередную площадку для заклинаний о западном превосходстве и самолюбования.

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ТАСС / Гавриил Григоров

Григорий Воронцов
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