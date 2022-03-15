Толстой заявил о выходе России из Совета Европы
Он добавил, что ответственность за это лежит на странах НАТО, которые использовали тему прав человека для реализации своих геополитических интересов и нападок на РФ.
Россия приняла решение выйти из Совета Европы. Об этом в своём телеграм-канале сообщил вице-спикер Госдумы, глава российской делегации в ПАСЕ Пётр Толстой.
"Решение о выходе из Совета Европы принято. Соответствующее письмо министра иностранных дел Сергея Лаврова вручено Генеральному секретарю организации", — написал он.
По словам Толстого, ответственность за это лежит на странах НАТО, которые использовали тему прав человека для реализации своих геополитических интересов и нападок на Россию. Он также уточнил, что решение было принято во время "антироссийской" дискуссии в ПАСЕ, по итогам которой может быть выпущена "лживая русофобская резолюция", основанная на домыслах.
Также вице-спикер подчеркнул, что Москва не намерена выплачивать Совету Европы ежегодный взнос в связи с "беспрецедентным политическим и санкционным давлением" на Россию.
Ранее Лайф писал, что ПАСЕ уведомила Россию о приостановке членства в ассамблее. Соответствующее решение было принято Комитетом министров Совета Европы, уведомление было направлено в Госдуму и Совет Федерации.
До этого МИД РФ заявил, что Россия больше не собирается участвовать в Совете Европы. Государства ЕС и НАТО продолжают линию на разрушение общего гуманитарно-правового пространства в регионе, злоупотребляя своим большинством, уточнили в министерстве. В заявлении также говорилось, что Россия не будет мириться с подменой коллективным Западом международного права. Москва отказывается участвовать в превращении старейшей европейской организации в очередную площадку для заклинаний о западном превосходстве и самолюбования.
ТАСС / Гавриил Григоров