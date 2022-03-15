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Регион
Опубликовано 15 марта 2022, 16:24
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В ДНР запустили бот для украинских военных, желающих сложить оружие

Им нужно предоставить контактную информацию, время и место перехода, а также данные об имеющемся вооружении, после чего с ними свяжутся и дадут инструкции.

В ДНР запустили специальный бот, призванный помочь украинским военнослужащим, желающим сложить оружие, организовать переход. Об этом сказано в сообщении Штаба территориальной обороны ДНР в его телеграм-канале.

"В связи со стремительным увеличением количества военнослужащих Вооружённых сил Украины, добровольно сложивших оружие, специалистами Донецкой Народной Республики разработан специальный бот "Перейти на сторону ДНР", с помощью которого военнослужащие ВСУ могут получить всю необходимую помощь в процессе перехода на сторону РФ, ДНР и ЛНР", говорится в сообщении.

Отмечается, что таким военным нужно предоставить контактную информацию, время и место перехода, а также данные об имеющемся оружии, после чего с ними свяжутся и дадут инструкции.

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Напомним, 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Глава государства отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. Лайф следит за развитием событий в режиме реального времени.

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ТАСС / Станислав Красильников

Никита Осипов
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