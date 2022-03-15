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15 марта, 16:50

Журналист Fox News заявил о гибели своего коллеги под Киевом

Ранее сообщалось, что в результате этого же инцидента ранение получил корреспондент телеканала Бенджамин Холл.

<p>Фото © Twitter / <a href="https://twitter.com/johnrobertsFox/status/1503748493004972032?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Etweet%7Ctwtr%5Etrue" target="_blank" rel="noopener noreferrer">John Roberts</a></p>

Фото © Twitter / John Roberts

Оператор американского телеканала Fox News Пьер Закржевски погиб под Киевом. Об этом в "Твиттере" сообщил его коллега, ведущий новостной программы на Fox News Джон Робертс.

"Ужасные новости: оператор телеканала Fox News Пьер Закржевски был убит в результате той же атаки, в которой был ранен корреспондент Бенджамин Холл", — написал он.

Робертс выразил соболезнования, написав, что "от всего сердца посылает свои молитвы жене Пьера и его семье". Он добавил, что работал с Пьером множество раз по всему миру и что тот был прекрасным человеком.

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Ранее Лайф рассказывал о другом погибшем на Украине американском журналисте — Бренте Рено, который сотрудничал с Time. В издании сообщили, что в последние недели Рено находился в регионе, работая над видеопроектом.

Григорий Воронцов

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