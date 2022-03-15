Журналист Fox News заявил о гибели своего коллеги под Киевом

Оператор американского телеканала Fox News Пьер Закржевски погиб под Киевом. Об этом в "Твиттере" сообщил его коллега, ведущий новостной программы на Fox News Джон Робертс.

"Ужасные новости: оператор телеканала Fox News Пьер Закржевски был убит в результате той же атаки, в которой был ранен корреспондент Бенджамин Холл", — написал он.

Робертс выразил соболезнования, написав, что "от всего сердца посылает свои молитвы жене Пьера и его семье". Он добавил, что работал с Пьером множество раз по всему миру и что тот был прекрасным человеком.