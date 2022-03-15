МИД: Выход РФ из Совета Европы не повлияет на права и свободы российских граждан

Решение России о выходе из Совета Европы не отразится на правах и свободах россиян. Об этом говорится в опубликованном во вторник заявлении Министерства иностранных дел. В ведомстве напомнили, что Конституция нашей страны устанавливает не меньшие их гарантии, чем Европейская конвенция по правам человека.

"Положения основных договорно-правовых актов Совета Европы включены в российское законодательство. Продолжится выполнение уже принятых постановлений Европейского суда по правам человека, если они не противоречат Конституции РФ", — разъяснили в ведомстве.

МИД напомнил, что Россия остаётся участником основных универсальных международных договоров по правам человека, заключённых в рамках ООН. Речь идёт в том числе о Международном пакте о гражданских и политических правах, о Конвенции по ликвидации всех форм расовой дискриминации, о Конвенции о правах ребёнка и других договорах, которыми гарантируется более широкий спектр прав и свобод человека, чем это предусмотрено региональными документами Совета Европы.