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15 марта, 16:52

МИД: Выход РФ из Совета Европы не повлияет на права и свободы российских граждан

В ведомстве напомнили, что Россия остаётся участником основных универсальных международных договоров по правам человека, заключённых в рамках ООН.

Решение России о выходе из Совета Европы не отразится на правах и свободах россиян. Об этом говорится в опубликованном во вторник заявлении Министерства иностранных дел. В ведомстве напомнили, что Конституция нашей страны устанавливает не меньшие их гарантии, чем Европейская конвенция по правам человека.

"Положения основных договорно-правовых актов Совета Европы включены в российское законодательство. Продолжится выполнение уже принятых постановлений Европейского суда по правам человека, если они не противоречат Конституции РФ", разъяснили в ведомстве.

МИД напомнил, что Россия остаётся участником основных универсальных международных договоров по правам человека, заключённых в рамках ООН. Речь идёт в том числе о Международном пакте о гражданских и политических правах, о Конвенции по ликвидации всех форм расовой дискриминации, о Конвенции о правах ребёнка и других договорах, которыми гарантируется более широкий спектр прав и свобод человека, чем это предусмотрено региональными документами Совета Европы.

Толстой заявил о выходе России из Совета Европы

Толстой заявил о выходе России из Совета Европы

Ранее вице-спикер Госдумы Пётр Толстой заявил о выходе России из Совета Европы. Он добавил, что ответственность за это лежит на странах НАТО, которые использовали тему прав человека для реализации своих геополитических интересов и нападок на Россию.

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Shutterstock

Алексей Берковиц

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