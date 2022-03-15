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15 марта, 17:13

Член СПЧ Брод объяснил, чем обусловлена беспрецедентная волна русофобии в Европе

Защиту соотечественников за рубежом и работу созданного Международного общественного трибунала по расследованию преступлений на Украине обсудили сегодня в Общественной палате.

Антироссийские настроения, которые наблюдаются сегодня в Европе, обусловлены потоком пропаганды и лживой информации. Об этом заявил член Совета при Президенте России по развитию гражданского общества и правам человека Александр Брод на видеоконференции "Массовое нарушение прав российских соотечественников за рубежом по признакам гражданства, национальности и языка: как этому противодействовать". Обсуждение состоялось в Общественной палате.

"Очень сложно переломить тот поток пропаганды и лживой информации, который ежедневно обрушивается на головы жителей европейских стран. Этим и обусловлена та беспрецедентная волна русофобии, которую мы видим за последние дни", — сказал правозащитник.

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Брод рассчитывает, что из стран и от координационных организаций российских соотечественников будут приходить факты, которые войдут в созданный Международный общественный трибунал по расследованию преступлений на Украине. По словам члена Общественной палаты РФ Максима Григорьева, в сборе информации о преступлениях украинских националистов, которая будет рассмотрена трибуналом, принимают участие представители уже более чем 20 стран, причём количество участников постоянно увеличивается.

Ранее Лайф сообщал, что российские десантники захватили опорный пункт националистов и иностранных наёмников под Киевом. Всё захваченное вооружение, в том числе 10 противотанковых комплексов Javelin, будет передано подразделениям Народной милиции ДНР и ЛНР.

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Агентство "Москва"

Наталья Исакова

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