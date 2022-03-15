ТАСС: Спецназ РФ ликвидировал двух украинских офицеров разведки под Киевом

По некоторым данным, один из полковников курировал диверсантов в Крыму, за что ранее был заочно арестован в Москве.

В Киевской области российский спецназ уничтожил двух полковников Главного управления разведки Минобороны Украины. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на близкий к силовым структурам РФ источник.

"Бойцами подразделения специального назначения России под Киевом ликвидированы два высокопоставленных офицера Главного управления разведки Минобороны Украины — полковник Олег Ахмедов и капитан первого ранга Дмитрий Сайчук, который по документам прикрытия проходит как Дмитрий Сокол", — уточнил источник.