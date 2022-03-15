ТАСС: Спецназ РФ ликвидировал двух украинских офицеров разведки под Киевом

В Киевской области российский спецназ уничтожил двух полковников Главного управления разведки Минобороны Украины. Об этом сообщает ТАСС , ссылаясь на близкий к силовым структурам РФ источник.

"Бойцами подразделения специального назначения России под Киевом ликвидированы два высокопоставленных офицера Главного управления разведки Минобороны Украины — полковник Олег Ахмедов и капитан первого ранга Дмитрий Сайчук, который по документам прикрытия проходит как Дмитрий Сокол", — уточнил источник.

Как сообщает российский военкор Александр Коц в своём телеграм-канале, полковник Ахмедов курировал деятельность украинских диверсантов в Крыму и ранее был заочно арестован в Москве по статье "Теракт, совершённый группой лиц по предварительному сговору". Кроме того, военкор, ссылаясь на собственные источники, отметил, что Ахмедов также работал на турецкую разведку.