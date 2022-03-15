ТАСС: Спецназ РФ ликвидировал двух украинских офицеров разведки под Киевом
По некоторым данным, один из полковников курировал диверсантов в Крыму, за что ранее был заочно арестован в Москве.
В Киевской области российский спецназ уничтожил двух полковников Главного управления разведки Минобороны Украины. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на близкий к силовым структурам РФ источник.
"Бойцами подразделения специального назначения России под Киевом ликвидированы два высокопоставленных офицера Главного управления разведки Минобороны Украины — полковник Олег Ахмедов и капитан первого ранга Дмитрий Сайчук, который по документам прикрытия проходит как Дмитрий Сокол", — уточнил источник.
Как сообщает российский военкор Александр Коц в своём телеграм-канале, полковник Ахмедов курировал деятельность украинских диверсантов в Крыму и ранее был заочно арестован в Москве по статье "Теракт, совершённый группой лиц по предварительному сговору". Кроме того, военкор, ссылаясь на собственные источники, отметил, что Ахмедов также работал на турецкую разведку.
Напомним, 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Глава государства отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. Лайф следит за развитием событий в режиме реального времени.
ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ