МИД РФ продолжит прорабатывать меры противодействия "оголтелой русофобской кампании"
Дипломат Андреев отметил, что правозащитники с таким уровнем агрессии за рубежом ещё не сталкивались, хотя они работают в странах Прибалтики и на Украине. В связи с этим ответ должен быть "особенным".
МИД России намерен продолжать прорабатывать меры реагирования на антироссийскую кампанию в зарубежных странах. Об этом сообщил замдиректора Департамента внешнеполитического ведомства по работе с соотечественниками за рубежом Владимир Андреев.
"Мы продолжим эту очень важную работу в контакте с нашими общественниками, правозащитниками и активистами соотечественного движения — вырабатывать, действительно, меры противодействия той оголтелой кампании русофобии, агрессии, оскорблений против России и русских, которая сейчас запущена", — сказал дипломат.
При этом Андреев отметил, что российские правозащитники с таким уровнем русофобии ещё не сталкивались, хотя они работают в странах Прибалтики и на Украине. В связи с этим новые меры реагирования должны быть "особенными", добавил дипломат. Об этом он заявил в ходе видеоконференции "Массовое нарушение прав российских соотечественников за рубежом по признакам гражданства, национальности и языка: как этому противодействовать". Мероприятие, организованное координационным советом по общественному контролю за голосованием, состоялось в Общественной палате Российской Федерации.
Ранее посол РФ в США Анатолий Антонов призвал западную прессу перестать разжигать русофобию. Он, в частности, подчеркнул, что американские телеканалы не сделали ни одного репортажа о ракетном ударе по Донецку со стороны ВСУ, при этом "подняли вселенский крик" о ликвидации Россией иностранных наёмников.
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