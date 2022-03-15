МИД РФ продолжит прорабатывать меры противодействия "оголтелой русофобской кампании"

МИД России намерен продолжать прорабатывать меры реагирования на антироссийскую кампанию в зарубежных странах. Об этом сообщил замдиректора Департамента внешнеполитического ведомства по работе с соотечественниками за рубежом Владимир Андреев.

"Мы продолжим эту очень важную работу в контакте с нашими общественниками, правозащитниками и активистами соотечественного движения — вырабатывать, действительно, меры противодействия той оголтелой кампании русофобии, агрессии, оскорблений против России и русских, которая сейчас запущена", — сказал дипломат.

При этом Андреев отметил, что российские правозащитники с таким уровнем русофобии ещё не сталкивались, хотя они работают в странах Прибалтики и на Украине. В связи с этим новые меры реагирования должны быть "особенными", добавил дипломат. Об этом он заявил в ходе видеоконференции "Массовое нарушение прав российских соотечественников за рубежом по признакам гражданства, национальности и языка: как этому противодействовать". Мероприятие, организованное координационным советом по общественному контролю за голосованием, состоялось в Общественной палате Российской Федерации.