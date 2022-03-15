Поклонская: РФ направила в ООН письмо в связи с нападками на россиян за рубежом
Так, в банковской сфере русским отказано в выдаче карточек именно по причине национально-гражданской принадлежности, заместитель главы Россотрудничества назвала этот факт "вопиющим".
Россия направила письмо в Управление верховного комиссара ООН по правам человека из-за нападок на граждан РФ за рубежом. Об этом заявила заместитель главы Россотрудничества Наталья Поклонская на видеоконференции "Массовое нарушение прав российских соотечественников за рубежом по признакам гражданства, национальности и языка: как этому противодействовать" в Общественной палате РФ.
"По каждому конкретному факту — у нас есть 53 таких — сегодня направлено письмо в соответствующий профильный департамент Управления верховного комиссара по правам человека", — отметила Поклонская.
Она уточнила, что в банковской сфере россиянам отказывают в выдаче карточек именно по причине национально-гражданской принадлежности, и назвала этот факт "вопиющим". Кроме того, Поклонская отметила, что Россотрудничество обратилось к ректорам российских юридических вузов, чтобы их выпускники помогали в подготовке исков в ЕСПЧ.
Ранее в МИД РФ заявили, что выход нашей страны из Совета Европы не повлияет на права и свободы российских граждан. В ведомстве напомнили, что Россия остаётся участником основных универсальных международных договоров по правам человека, заключённых в рамках ООН.
Напомним, дискриминация по отношению к нашим гражданам началась после того, как 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Глава государства отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. Лайф следит за развитием событий в режиме реального времени.
ТАСС / Сергей Бобылев