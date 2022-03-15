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Регион
Опубликовано 15 марта 2022, 17:56
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Поклонская: РФ направила в ООН письмо в связи с нападками на россиян за рубежом

Так, в банковской сфере русским отказано в выдаче карточек именно по причине национально-гражданской принадлежности, заместитель главы Россотрудничества назвала этот факт "вопиющим".

Россия направила письмо в Управление верховного комиссара ООН по правам человека из-за нападок на граждан РФ за рубежом. Об этом заявила заместитель главы Россотрудничества Наталья Поклонская на видеоконференции "Массовое нарушение прав российских соотечественников за рубежом по признакам гражданства, национальности и языка: как этому противодействовать" в Общественной палате РФ.

"По каждому конкретному факту у нас есть 53 таких сегодня направлено письмо в соответствующий профильный департамент Управления верховного комиссара по правам человека", — отметила Поклонская.

Она уточнила, что в банковской сфере россиянам отказывают в выдаче карточек именно по причине национально-гражданской принадлежности, и назвала этот факт "вопиющим". Кроме того, Поклонская отметила, что Россотрудничество обратилось к ректорам российских юридических вузов, чтобы их выпускники помогали в подготовке исков в ЕСПЧ.

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Ранее в МИД РФ заявили, что выход нашей страны из Совета Европы не повлияет на права и свободы российских граждан. В ведомстве напомнили, что Россия остаётся участником основных универсальных международных договоров по правам человека, заключённых в рамках ООН.

Напомним, дискриминация по отношению к нашим гражданам началась после того, как 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Глава государства отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. Лайф следит за развитием событий в режиме реального времени.

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ТАСС / Сергей Бобылев

Никита Осипов
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