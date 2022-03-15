В Народной милиции ДНР сообщили о полной денацификации 53-й бригады украинских войск

Отмечается, что, по данным разведки, Генштаб ВСУ рассматривает вопрос о её расформировании с связи с масштабными потерями.

В Народной милиции Донецкой Народной Республики заявили о "полной денацификации" 53-й бригада украинских войск на Мариупольском направлении. Об этом говорится в телеграм-канале ведомства.

"На Мариупольском направлении полностью денацифицирована 53-я механизированная бригада ВСУ. По данным разведки, Генеральным штабом ВСУ рассматривается вопрос о её расформировании в связи с масштабными потерями", — говорится в сообщении.