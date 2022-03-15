В Народной милиции ДНР сообщили о полной денацификации 53-й бригады украинских войск
Отмечается, что, по данным разведки, Генштаб ВСУ рассматривает вопрос о её расформировании с связи с масштабными потерями.
В Народной милиции Донецкой Народной Республики заявили о "полной денацификации" 53-й бригада украинских войск на Мариупольском направлении. Об этом говорится в телеграм-канале ведомства.
"На Мариупольском направлении полностью денацифицирована 53-я механизированная бригада ВСУ. По данным разведки, Генеральным штабом ВСУ рассматривается вопрос о её расформировании в связи с масштабными потерями", — говорится в сообщении.
Напомним, поводом для западных санкций и прочих ограничений в отношении России стала "Операция Z" на Украине. Владимир Путин объявил о её проведении утром 24 февраля. Лайф следит за развитием событий в онлайн-трансляции.
ТАСС / Александр Река