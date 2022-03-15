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Опубликовано 15 марта 2022, 17:57
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В Народной милиции ДНР сообщили о полной денацификации 53-й бригады украинских войск

Отмечается, что, по данным разведки, Генштаб ВСУ рассматривает вопрос о её расформировании с связи с масштабными потерями.

В Народной милиции Донецкой Народной Республики заявили о "полной денацификации" 53-й бригада украинских войск на Мариупольском направлении. Об этом говорится в телеграм-канале ведомства.

"На Мариупольском направлении полностью денацифицирована 53-я механизированная бригада ВСУ. По данным разведки, Генеральным штабом ВСУ рассматривается вопрос о её расформировании в связи с масштабными потерями", — говорится в сообщении.

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Напомним, поводом для западных санкций и прочих ограничений в отношении России стала "Операция Z" на Украине. Владимир Путин объявил о её проведении утром 24 февраля. Лайф следит за развитием событий в онлайн-трансляции.

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ТАСС / Александр Река

Варвара Романова
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