Родные — о героизме офицера Левина в ходе "Операции Z": Такая профессия — Родину защищать

Военный обнаружил и уничтожил три фугаса, а когда его группа наткнулась на засаду националистов, он сделал всё, чтобы избежать потерь среди своих, несмотря на то что пострадал сам.

Родители российского офицера Антона Левина рассказали, что сын после ранения снова поедет на Украину. Видео © Telegram / SHOT

Родители российского офицера Антона Левина, который героически выполнил задание во время "Операции Z" на Украине, сообщили, что их сын после ранения снова собирается ехать в Незалежную. Об этом они рассказали в беседе с телеграм-каналом SHOT.

"Конечно гордость за сына. Такая профессия — Родину защищать. <...> Он сейчас ранен, в госпитале. Но ранение лёгкое, сейчас немножко и, наверное, поедет опять Родину защищать. Это правильно, потому что на Украине настоящий фашизм. Если не мы, то кто ещё это сделает кроме нас", — поделился отчим военного Сергей Тимбухтин.

Мама офицера Светлана узнала о подвиге от учителей, которые стали звонить и поздравлять с таким героическим сыном. Она рассказала, что сын решил стать военным ещё в школе. Парень активно занимался спортом и окончил училище с красным дипломом.