Родные — о героизме офицера Левина в ходе "Операции Z": Такая профессия — Родину защищать

Родители российского офицера Антона Левина рассказали, что сын после ранения снова поедет на Украину. Видео © Telegram / SHOT

Родители российского офицера Антона Левина, который героически выполнил задание во время "Операции Z" на Украине, сообщили, что их сын после ранения снова собирается ехать в Незалежную. Об этом они рассказали в беседе с телеграм-каналом SHOT.

"Конечно гордость за сына. Такая профессия — Родину защищать. <...> Он сейчас ранен, в госпитале. Но ранение лёгкое, сейчас немножко и, наверное, поедет опять Родину защищать. Это правильно, потому что на Украине настоящий фашизм. Если не мы, то кто ещё это сделает кроме нас", — поделился отчим военного Сергей Тимбухтин.

Мама офицера Светлана узнала о подвиге от учителей, которые стали звонить и поздравлять с таким героическим сыном. Она рассказала, что сын решил стать военным ещё в школе. Парень активно занимался спортом и окончил училище с красным дипломом.