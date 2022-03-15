Псаки заявила, что Байден не планирует встречаться с Зеленским в ходе визита в Европу

Президент США Джо Байден не планирует проводить встречу с украинским лидером Владимиром Зеленским в ходе предстоящего визита в Европу. Об этом журналистам сообщила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

"Ничего [такого] в настоящее время не рассматривается. В подлинном центре внимания сейчас встреча с партнёрами по НАТО в Брюсселе. Если будут дополнительные шаги, то мы поделимся с вами всеми этими деталями", — сказала она в ходе брифинга, подчеркнув, что финальные детали программы поездки Байдена сейчас дорабатываются.

Отметим, что американский лидер отправится в Брюссель на следующей неделе на саммит НАТО. Кроме того, он примет участие в Европейском совете, где обсудит вызывающие у США озабоченность вопросы относительно Украины.