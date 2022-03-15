Псаки заявила, что Байден не планирует встречаться с Зеленским в ходе визита в Европу
Отметим, что американский лидер отправится в Брюссель на следующей неделе на саммит НАТО. Кроме того, он примет участие в Европейском совете, где обсудит вопросы по Украине.
Президент США Джо Байден не планирует проводить встречу с украинским лидером Владимиром Зеленским в ходе предстоящего визита в Европу. Об этом журналистам сообщила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.
"Ничего [такого] в настоящее время не рассматривается. В подлинном центре внимания сейчас встреча с партнёрами по НАТО в Брюсселе. Если будут дополнительные шаги, то мы поделимся с вами всеми этими деталями", — сказала она в ходе брифинга, подчеркнув, что финальные детали программы поездки Байдена сейчас дорабатываются.
Отметим, что американский лидер отправится в Брюссель на следующей неделе на саммит НАТО. Кроме того, он примет участие в Европейском совете, где обсудит вызывающие у США озабоченность вопросы относительно Украины.
А ранее вице-премьер Украины Ирина Верещук подтвердила готовность Зеленского встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным. Отправной темой для переговоров должно стать принятие решения о прекращении огня. Также она добавила, что, прежде чем говорить о политике, необходимо обсудить работу гуманитарных коридоров.
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ТАСС / EPA / Oliver Contreras / POOL